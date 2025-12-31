勞局媒合 美姿禮儀造型工會 菩提林義剪

勞工局安排美姿禮儀造型職業工會志工，菩提林教養院義剪。（勞工局提供）

記者陳佳伶∕新營報導

歲末年終、迎向新年，南市勞工局卅一日媒合台南市美姿禮儀造型職業工會志工，前往柳營區菩提林教養院進行歲末愛心義剪，為院內四十多位身心障礙院生打理門面，以嶄新的面貌迎接新年到來，同時感受社會滿滿的溫暖祝福。

台南市美姿禮儀造型職業工會理事長郭崴琳，率領多位具豐富實務經驗的美髮師組成義剪志工團隊，志工們耐心與院生互動，依照院生的需求與臉型等條件，細心修剪出合適的髮型現場洋溢溫馨氣氛。

菩提林教養院表示，感謝志工們的協助，此次歲末義剪不僅協助院生維持整潔儀容，也提升自信與生活幸福感。

郭崴琳表示，能在歲末年終以專業能力回饋社會，工會會員都相當開心，多位參與義剪志工也分享，看見院生剪完頭髮後露出開心笑容，是迎接新年最珍貴的回饋。

勞工局長王鑫基指出，勞工局長期推動職業工會投入社會公益，透過專業技能服務弱勢，不僅展現職人精神，讓勞動價值在歲末時刻持續發光；將持續結合更多工會力量，將關懷送進各地社福機構，讓愛與希望在新的一年延續下去。