勞局陪伴身障者展現職場能力

▲工作認真，對於小細節也不馬虎。

12月3日是「國際身心障礙者日」。為協助身心障礙者順利投入職場、提升自立生活能力，台中市政府勞工局提供完善的職業重建服務，從就業諮詢、職業評量，到實際進入工作場域的多元支持，涵蓋支持性就業、庇護性就業、職務再設計與職業訓練等面向，協助身心障礙者穩定就業並融入社會。

勞工局指出，目前台中市共設有8家不同領域的庇護工場，類型涵蓋「餐飲烘焙」、「清潔服務」、「觀光休閒」、「印刷」及「房屋修繕」等五大類，提供具有工作意願但仍需磨練職能的身心障礙者一個安全、循序漸進的訓練環境。透過高密度的職能訓練，不僅強化社會適應能力，也逐步培養進入一般職場所需的技能。

勞工局長林淑媛表示，市府推動身心障礙者就業促進政策，依每位障礙者的特質與需求，提供不同階段、量身訂做的職業重建服務。近三年已有24位庇護員工順利跨出關鍵一步，成功轉銜到一般職場，展現政策成效。

此外，勞工局積極媒合企業參與庇護工場的職場體驗，由企業實際觀察障礙者的工作適性；庇護就服員也會提供專業分析，並依企業需求調整障礙者的工作方式，使雙方能無縫接軌，提升成功進用的機會。