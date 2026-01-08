勞局一對一創業輔導 助身障者圓夢

協助個案市集展攤。

台中市政府勞工局長期推動身心障礙者創業輔導服務，透過一對一家醫式創業健診，由專業顧問檢視身障者經營規劃、排除創業難題，讓有意創業的身障朋友在市場競逐中站穩腳步、自信前行。

勞工局長林淑媛指出，創業充滿挑戰，勞工局提供從入門到實戰的全方位支持：包含課程講座、職能培力，及提供研發、財務、行銷等一對一專業顧問服務；同時搭配租金補助第一年補助金額為每月實際租金60%，每月最高補助金額2萬元，第二年補助金額為第一年實際補助金額之50%，每月最高補助金額1萬元，以及每案最高可申請6萬元設施設備補助。

另外，除了租金及設施設備補助，也提供「身心障礙者創業貸款利息補貼」，針對於台中市新創事業3年內的身心障礙者，補貼貸款本金70萬元以內、年利率6%以內的利息，或補貼實際貸款年利率50%的貸款利息，擇優補助，補助年限最長可達7年，多管服務齊下強化創業者營運能力

接受輔導的潘小姐分享，自己擁有多年廚務經驗，初期規劃以販售傳統飯糰形式創業，但對於如何開始與制定經營策略仍感到迷惘，在勞工局媒合專家諮詢後，從銷售流程建立、成本控管、備貨策略到商品附加價值與行銷技巧等，皆獲得實務而具體的建議。目前透過創意市集展攤並結合社群媒體預訂接單，整體營運逐漸步上軌道、收入亦趨於穩定，非常感謝勞工局的貼心協助，讓創業方向變得更加明確。

林淑媛局長強調，政府補助是助力，家醫式輔導不僅傳授知識，也協助建立人脈、擴展合作，更規劃創業說明會、知能強化課程與佈展營運等系列活動，以模擬實戰方式加速創業孵化，讓有志創業的身障朋友能在台中實現夢想、勇敢展翼。