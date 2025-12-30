勞工免驚！立院三讀政府撥補勞保基金法制化 負最終支付責任

立院三讀《勞保條例》修正案，政府撥補勞保基金法制化，並負最終支付責任。資料照片



立法院今（12/30）三讀通過《勞工保險條例》修正案，政府撥補勞保財務與最終支付責任入法，且至少每三年檢討勞保財務，同時通過附帶決議，要求勞動部應向行政院積極爭取，政府持續撥補的金額不低於過去年度撥補的金額，持續編預算挹注勞保基金。

勞工保險局今年公布勞保精算報告指出，在政府持續撥補，以及勞保基金投資績效表現不錯，破產年限從2028年延至2031年，破產危機再延後三年，但潛藏負債攀升至12.23兆元。

立法院三讀通過《勞保條例》修正案，明定勞保基金來源包含政府撥補金額、其他財源挹注及相關收入。勞工保險財務由中央政府負最後支付責任，自修正條文施行後，中央主管機關應至少每3年檢討勞保財務。

為避免債務免責規定損及勞工權益、勞保基金財務，三讀條文增訂，勞保保費、滯納金排除債務免責相關法律，而修正條文施行前有未繳清保費及滯納金事實者，應適用排除債務免責規定，勞保局並依規定暫行拒絕給付，經繳清欠費後，勞保局應依規定發給。

另外，為避免勞工紓困貸款撥付後成為強制執行標的，修正條文明定，申請勞工貸款者得檢具保險人出具證明文件，於金融機構開立專戶，專供存入貸款本金。

