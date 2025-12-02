勞工分紅4.3萬元，退休金一鍵試算！股市震盪，剛狂賺3006億勞動基金恐又虧？

AI泡沫討論聲不斷，日前台股劇烈震盪，金融市場波動大，但勞動部1日公布最新勞動基金運用績效，10月單月收益3006億元，再度刷新單月收益新高；截至今年10月底，整體規模為新台幣7兆5646億元。最受民眾關注「分紅」方面，依目前參與與收益分配的新制勞退有效帳戶估算，平均每位勞工帳上大賺4.3萬元。至於下月氣勢能否持續，勞動基金運用局指出，因國內外股市漲跌幅度大，預估11月可能小賺或小賠的機率較高。

根據勞動基金運用局（勞金局）公布的勞動基金最新績效，整體規模為7兆5646億元，收益數為8595億元，收益率來到12.46%；若加計國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達8兆2840億元，收益率為12.47%，收益數為9324億元。值得注意的是，10月單月收益就高達3006億元，刷新今年8月（月收益2778億元）創下的史上單月最高紀錄，而後依序為2024年3月的2422億元、2020年11月的2402億元、2025年9月為2167億元。

新制勞退分紅 每位勞工進帳 4.3萬元 ​

截至今年10月底，​勞動基金整體規模為7兆5646億元，其中，截至今年10月底，新制勞退基金規模為4兆9880億元，收益率11.82%，若依目前參與收益分配的新制勞退有效帳戶1292萬戶來估算，換算目前平均每位勞工帳上賺進4.3萬元。另外，舊制勞退基金規模1兆469億元，收益率18.55%。

對此，臉書財經粉專「艾倫的理財研究室」1日貼出相關數據指出，最新勞動基金收益還不錯，由上半年的虧損翻正，「表現得比一些存股族更好！」他也留言處補充，有網由質疑「不是說負債12兆？」但這個12兆負債是「未來潛藏負債」，即勞保年金當初設計失誤、在未來入不敷出的缺口，兩者不能混為一談。

對於10月亮眼表現，據《中央社》報導，勞金局說明，10月初受美中貿易戰及美國政府關門等事件影響，市場表現震盪，隨著貿易戰和緩、美國聯準會（Fed）降息，市場延續AI熱潮，由科技股領漲帶動主要指數上漲；另外，主計總處公布第三季經濟成長率年增率為7.64%，出口動能持續支撐景氣表現，基本面穩健，帶動台股穩步上揚。勞金局說明，長期來看，近10年（2015年至2025年10月）平均收益率為7.76%，國保基金近10年（104年至114年10月）平均收益率為8.25%，投資績效穩健。

新制勞退帳面大進補 退休金可 一鍵試算 ​

勞工帳面大進帳，若想查詢退休金個人專戶內的金額，可透過勞保局e化服務系統或以勞動保障卡及郵政金融卡至發卡銀行(郵局)ATM、或親至勞保局各地辦事處臨櫃查詢勞工退休金個人專戶資料。年滿60歲之勞工申請退休金前，也可先至勞保局e化服務系統試算個人專戶核發金額，或至勞保局各地辦事處以臨櫃方式查詢及試算核發金額。此外，勞保局也提供勞退新制「勞工個人退休金試算表」，自行輸入預估薪資、預估投資報酬率等數據後，即可一鍵試算退休金金額，勞保局也強調，試算結果僅供參考，實際領取退休金仍以個人在勞保局「勞工退休金個人專戶」內累積的總金額為準。

