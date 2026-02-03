勞工分紅5.78萬怎麼請領？勞動基金台股貢獻占比曝光 網拋「穩賺」操作

2026年初台股漲勢強勁，近來黃金、白銀等貴基金價格震盪，讓投資人如坐雲霄飛車，另一方面，勞動部勞動基金運用局2日公布2025年勞動基金運用績效，因投資表現亮眼，全年度大賺1.1兆，寫下歷史新高，新制勞退收益數為7469億元，平均每名勞工帳面可分紅5.78萬元。對此，有鄉民在PTT上直呼，「去年還沒賺錢的​要出來注意一下嗎？」勞動基金運用局提到，2025年勞動基金約有21％配置台股，一半的收益來自國內股市貢獻。

根據勞金局最新勞動基金運用情形，勞動基金截至2025年12月底，規模達到7兆7925億元，全年度大賺1兆1177億元，收益率為16.06%，光是12月單月收益就來到1415億元。其中勞保基金收益為1598億元，為勞保財務引入活水，規模達到1兆3035億元；勞工關注的新制勞退方面則為7469億元，收益率達到15.60%。值得注意的是，新制勞退收益數打破2024年（6989.7億元）的最高紀錄。若以參與收益分配的有效帳戶數1292萬戶估算，平均每名勞工帳面可分紅5.78萬元，​

對此，有網友在PTT上轉發「勞動基金2025年大賺1.1兆 新制勞退分紅平」相關新聞，直呼「勞動基金去年大賺超過一兆，各大基金績效幾乎都超過15%以上，去年還沒賺錢的，要出來注意一下嗎？」底下留言處鄉民紛紛表示，「割完韭菜 高歌離席」、「有台積電 數錢都數到手軟還破產 笑死」、「就說跟著國安基金進場，穩賺不賠」、「能先發一些還我嗎」、「每次都拿大賺來宣傳，勞保的破洞不是說很大嗎？」有人則說「不急 等老了才破產 大家都沒得領」、但也有人質疑「勞退是要破什麼產？」「勞保勞退分不清楚」。

每個勞工都進帳 5.78萬元？實際分配收益有差、年滿60歲才可請領 ​

此次勞工帳面大進補5.78萬元，依據勞保局規劃，勞退新制分紅會在每年3月入帳，屆時勞工可到個人專戶查看，要注意的是，由於個別勞工退休金繳納時間、金額不相同，參與基金運用獲得收益的貢獻度也有所差異，因此每名勞工實際分配到的收益並不相同，​須等到勞工滿60歲才請領得到。若想查詢，勞保局提供勞退新制「勞工個人退休金試算表」，自行輸入預估薪資、預估投資報酬率等數據後，即可一鍵試算退休金金額。試算結果僅供參考，實際領取退休金仍以個人在勞保局「勞工退休金個人專戶」內累積的總金額為準。

