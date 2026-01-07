勞工大學瑜珈課進駐旗山 深化東高雄在地學習能量

為推動學習資源在地化，並協助旗山及東高雄地區市民拓展學習領域，高雄市勞工大學最新一期「全方位伸展瑜珈」課程於6日正式在旗山開課。透過專業師資實體教學，引導學員舒緩工作壓力、提升身體柔軟度與整體健康，讓在地民眾在熟悉的生活圈中就能參與多元學習。

↑圖說：高雄市勞工大學首度於旗山開設「全方位伸展瑜珈」課程，讓東高雄勞工朋友在工作之餘，也能透過學習促進身心健康與生活品質。（圖片來源：高雄市勞工局提供）

高雄市勞工局指出，瑜珈課程向來深受學員歡迎，此次特別將相關課程安排至旗山地區，於旗山圖書館三樓多功能研習教室授課，不僅提升學習便利性，也減少民眾往返市區通勤的時間與負擔。透過專業講師面對面指導，有助於提升學習效率，實踐學習資源均衡發展的政策目標。

課程由具備美國瑜珈聯盟RYT200專業認證的吳佳容老師授課，教學過程重視口令精準與動作安全，並依學員不同程度提供差異化指導，讓學員在安全的環境中逐步練習，體會正位瑜珈對身心帶來的正向影響。

↑圖說：課程由老師引導學員舒緩工作壓力、提升身體柔軟度與整體健康。（圖片來源：高雄市勞工局提供）

勞工局表示，本期課程內容涵蓋瑜珈基礎概念、前彎與後彎伸展、陰瑜珈、繩子瑜珈及流動瑜珈等多元主題，循序漸進協助學員改善肩頸僵硬、強化核心肌群與脊柱柔軟度，同時培養正確呼吸與自我覺察能力。未來勞工大學也將持續規劃多元課程，深化東高雄在地學習能量，讓更多勞工朋友在工作之餘，透過學習提升身心健康與生活品質。

