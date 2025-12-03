勞工大學第61期開放報名！131門課全上線 旗山瑜珈首次登場

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市勞工大學第61期共開設131門課程，包含勞動法令、工作技藝、時尚技能、休閒育樂及生活應用5大類，自12月6日起開始受理報名至12月19日止。本期勞工大學課程，勞工局持續擴增學習據點，讓學習更近、更便利！全新加碼26門精彩課程，並啟動旗山瑜珈課程據點，從職場技能、時尚美學到休閒生活，期能滿足各地區勞工與市民朋友的需求，陪您一起開啟活力滿滿的進修生活。

本期各類全新加碼的精彩課程包括：

【勞動法令類】個別勞動法。

【工作技藝類】AI生產力大躍進智慧工具應用、Excel職場函數TQC範例實作班、Flexclip雲端剪輯入門班、AI創作LINE貼圖、Word＋Excel高效應用技巧範例實作應用、Excel實作×AI小幫手職場函數輕鬆搞定、AI Agent入門掌握最新自動化技能。

【時尚技能類】手機相機美編圖片與影片製作（獅甲／左營）、花療-身心與腦促進之意象式花藝設計、初級女裝打版與製作示範、時裝與現代中式衣打版縫紉設計。

【休閒育樂類】普洱茶入門，從工藝到品飲、楊家老架式太極拳（左營）、薩克斯風初階演奏班（橋頭）、二胡入門班（橋頭）、全方位伸展瑜珈（旗山）。

【生活應用類】初級英文輕鬆學、古典詩創作初級班、AI科技旅讀高雄（鳳山）、時尚流行手工藝（左營）、邊說英文邊旅行＋發音班（鼓山）、大人紓壓畫畫課（左營／鼓山）、手工皂與居家生活小品（橋頭）。

更多新特色班別及課程內容，歡迎上網查詢。上課地點分別於前鎮區勞工局及獅甲會館、鳳山區鳳山地方文化館、鳥松區鳥松里活動中心、橋頭里活動中心、鼓山圖書分館、左營圖書分館、楠梓區油廠基督教會、旗山圖書分館等地。心動不如馬上行動，更多課程資訊，請上勞工大學網站查詢，或電洽07-3328110分機322、323。歡迎勞工及市民朋友一起加入勞工大學的知識盛宴！秒殺課程名額有限，要搶要快唷！（圖╱高市府勞工局提供）