勞工學苑手作蛋糕 分享幸福

勞工朋友歡喜學習烘培課程。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕麻豆報導

台南市勞工局在曾文市政願景園區推出一系列休閒體驗課程，廿八日特與台南市觀光協會合作辦理「巴斯克蛋糕」烘焙課程，邀請專業講師及助教團隊，以小班制、手把手教學，帶領學員親手製作香氣濃郁、口感綿密的巴斯克蛋糕，學員更歡喜將蛋糕帶回與親友分享節慶幸福滋味。

廿八日的課程由知名烘焙講師高誌鍵授課，勞工局長王鑫基指出，高老師是「菠特傑蔬果烘焙」創辦人，自幼熱愛烘焙，高職就讀餐飲管理，大學攻讀食品營養學系，畢業後更赴日本精進甜點製作，原本計畫在日本扎根的他，因三一一大地震返台從事烘焙教職，又意外接獲業主赴澳洲創立烘焙坊的邀請，於是前往南半球，累積豐富的國際實務經驗。

王鑫基表示，烘焙類課程一直深受勞工朋友喜愛，過去受場地限制，多與鄰近學校合作開課；此次隨「曾文市政願景園區」啟用，特結合專業協會與勞工學苑的辦訓經驗，共同推出優質課程，此次的烘培課程，特別選在跨年前夕舉辦，讓學員在手作中感受節慶氣氛，未來將持續規劃更多元的學習與休閒課程，邀請勞工朋友踴躍參與，在學習中充實自我、提升生活品質與幸福感。