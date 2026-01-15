勞工學苑進駐曾文市政願景園區 花藝課程營造幸福生活

南市勞工局長王鑫基（右）、勞安福利科長吳素珍（左）鼓勵勞工報名學花藝，由花藝老師蔡玉娟手把手指導入門。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

南市勞工局勞工學苑進駐曾文市政願景園區推出花藝課程，一月至六月每月有不同主題，首場二十四日將安排「餐桌設計」，學習花材搭配、色彩運用到整體設計概念，為生活抒壓並增加儀式感，勞工局鼓勵勞工和眷屬報名一起去上課。

勞工局說，鼓勵勞工學習成長豐富生活品質，持續在南門勞工育樂中心辦理多元化的勞工學苑課程，深獲勞工及眷屬肯定；隨著「曾文市政願景園區」啟用，將勞工學苑課程延伸至園區辦理，讓更多人能就近參與，享有豐富的學習資源。

廣告 廣告

勞工局長王鑫基表示，曾文市政願景園區開設的勞工學苑課程，有靜態講座，並加入動態與手作類型課程，透過實際操作，提升勞工的生活美感與紓壓體驗，讓學習更加貼近生活。

今年首場手作花藝課程「餐桌設計」將在二十四日登場，邀請艾華植藝工作室創辦人蔡玉娟授課，帶領學員從花材搭配、色彩運用到整體設計概念，打造兼具美感與實用性的餐桌佈置，為日常生活增添儀式感；課程開放勞工及其眷屬報名參加，名額有限，歡迎踴躍報名。

勞安福利科長吳素珍說，此次花藝系列手作課程內容相當豐富，二月十四日將安排「賀年節慶設計」、三月十四日「自然風格」、四月十八日「直立設計」、五月十六日「花束設計」、及六月十三日「端午節掛飾」，結合節慶特色與設計巧思，讓學員在創作中感受生活之美，因名額有限，有興趣的勞工請儘速報名，報名電話請洽南門勞工育樂中心06-2150174。