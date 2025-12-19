勞工定心丸！中央政府將負最終給付責任 年經世代安心繳保費

立法院衛生及環境委員會審查《勞工保險條例》相關修法時，針對勞保財務與給付保障問題，完成第六十六條及第六十九條修正草案審查，並順利將條文送出委員會。國民黨立委許宇甄在社群平台表示，此次修法將政府撥補機制明文化，並明定中央政府負最終給付責任，強調要讓勞工退休保障不再被「勞保會倒」等說法影響信心。

國民黨立委許宇甄。（圖／黃彥昇攝）

許宇甄在臉書專頁發文指出，近年年輕世代對勞保制度的不安感明顯升高，網路上充斥「勞保會倒」、「繳越多、賠越多」等質疑言論。她提到，在資訊透明度大幅提高的情況下，民眾看到的不只是制度本身，而是龐大的潛藏負債與少子化下繳費人口逐年減少的現實，對制度信任度因此受到衝擊。

許宇甄表示，真正威脅勞保制度的，是社會上瀰漫的恐慌情緒。她在貼文中指出，一旦民眾對制度失去信心，可能出現拒絕參加保險或提前請領給付的情況，將進一步加劇勞保財務惡化。她認為，相較於精算報告所呈現的數據，信心崩解所引發的行為變化，更可能在短時間內放大財務壓力。

勞保向來有可能破產的傳聞。（圖／中天新聞）

對此，許宇甄說明，此次《勞工保險條例第六十六條及第六十九條條文》修正草案的重點，在於將政府撥補「制度化」，不再只依賴政策宣示或個別年度決策，而是把撥補機制寫進法律中，同時明確規定中央政府承擔最終給付責任。她在貼文中強調，在此架構下，「勞保不可能破產」，希望從制度面回應社會質疑。

許宇甄強調，只有在政府願意以國家信用作為後盾時，民眾對勞保制度的信任才有機會恢復，年輕世代才會願意持續繳納保費。她表示，制度穩健與給付安全是推動改革及確保永續的前提，並承諾未來會在立法院持續監督勞保相關政策與財務狀況，確保勞工退休權益受到保障。

這項修法由許宇甄在衛生及環境委員會提案，並獲委員會召集委員廖偉翔協助排入議程審查。許宇甄在貼文中特別感謝廖偉翔召委排案，讓相關修正條文得以完成委員會審查程序，後續將依立法院議事程序進行下一階段審議。

