勞工就業保險新制來了，沒涵蓋這族群！年齡天花板取消 失業育嬰都有變動

今年，軍公教年金改革（年改）議題再度成為討論焦點，立法院上周三讀通過停砍公教年金法案後，爭論仍未平息；另外，在一般勞工議題方面，隨著少子化、高齡化時代來臨，勞動部今（17）日宣布啟動《就業保險法》修法，將取消現行就業保險65歲上限規定，只要未領取勞保、公保等老年給付勞工，即便超過65歲，在職場工作都能投保就業保險。

勞動部研擬《就業保險法》部分條文修正草案，分別針對加保年齡、失業給付等待期條件、有條件延長育嬰留職停薪津貼等規定進行增修，以呼應雙親就業雙照顧、中高齡與高齡者促進就業政策，增進被保險人給付權益，穩定就業、強化就業保險保障。根據勞動部新聞稿，在擴大加保年齡上，現行就業保險適用對象為15歲以上、65歲以下的受僱勞工，由於年逾65歲以上就業但未領取勞保等老年給付的勞工，仍有非自願失業的風險，為讓勞工能維持一定期間的基本經濟生活，因此在加保年齡上，刪除65歲投保年齡上限的規定。

修法增訂：失業給付等待期縮短、育嬰津貼6+1月

縮短請領失業給付等待期條件方面，目前失業勞工請領失業給付，需先向公立就業服務機構辦理求職登記，經過14日推介就業期間，未能順利媒合到工作或安排參加職業訓練時，自第15日起發給失業給付。如今修法依照「國際勞工組織第168號公約」，規劃等待期條件，由14日縮短為7日，減輕失業勞工經濟壓力。修法也增訂育嬰留職停薪津貼「6+1個月」規定，有親自育嬰需求的雙親，保險提供各最長發給6個月的育嬰留職停薪津貼，為促進性別分工平等，此次增訂讓撫育同一名子女的雙親，皆領滿6個月育嬰留職停薪津貼時，於後續育嬰留職停薪期間，得依規定各再請領第7個月的育嬰留職停薪津貼。

已領取公保、勞保老年給付者不納保 勞動部：現階段已未領取者為主

值得注意的是，修法後，即便超過65歲，但已領取勞保老年給付、公教人員保險養老給付者仍不可納保。對此，據《中央社》報導，勞動部勞動保險司司長陳美女說明，以他國經驗看，若要納保會改發給一次性給付或是停發年金，除涉及勞保老年年金發放，還包含公教人員養老年金如何扣除等，因此現階段仍以未領取者為主。而此次修法中還包含簡化行政救濟層級、增列名譽行政罰規定等，此外也提高促進就業經費提撥比率，規劃將第12條促進就業經費，由現行就業保險年度應收保險費10%，提高至20%。

