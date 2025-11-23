勞工就業災保 聘雇1人就須保

為保障勞工的工作及生活安全，《勞工職業災害保險及保護法》規定，凡年滿15歲以上，受雇於登記有案單位，如領有執業執照、依法已辦理登記、設有稅籍之勞工或經中央主管機關依法核發聘雇許可雇主之勞工，均屬勞工職業災害保險強制納保對象，勞動部提醒，雇主應依規定於勞工到職當日申報參加災保，以保障勞工權益並避免受罰。

統計截至114年8月底，災保的投保單位約85萬8千家，投保人數約1124萬1千人，而針對災保列有5大常見問題，勞動部也進行說明，外界常誤解雇用勞工未滿5人，公司可不替勞工參加災保，但依法只要登記有案的事業單位，凡雇用1名勞工，就應該在勞工到職當日申報參加災保，且無論勞工是否已領取勞保老年給付或是否超過65歲，雇主都應該要在勞工到職當日申報參加災保。

勞動部補充，只要勞工到職，雇主當天就要申報災保，並無試用期間得免加保之規定，倘若雇主未替勞工加保，將被核處2萬元以上10萬元以下的罰鍰，並公布違規事由，且勞工如發生職災事故，仍得依規定請領保險給付，惟勞保局在核發給付後，將於給付範圍內，令雇主限期繳納金額。

勞動部提醒，雇主應依規定於勞工到職當日申報參加災保，以保障勞工權益並避免受罰，勞工也可透過行動電話認證等方式登入勞保局e化服務系統，或以郵政金融卡、勞動保障卡至發卡銀行ATM或臨櫃辦理等方式查詢個人投保資料。