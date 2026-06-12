勞工就業通僱用獎助結合多元就業獎勵 北分署雙軌支持創勞僱雙贏

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導





因應國際經貿情勢變動對特定產業及就業市場帶來的影響，勞動部勞動力發展署北分署運用「勞工就業通計畫」僱用獎助，鼓勵企業進用符合資格的失業勞工，並結合多元就業獎勵措施，提供勞工穩定就業支持，形成「企業願意聘、勞工安心留」的雙重助力。透過企業端與勞工端雙軌支持，不僅降低企業招募及用人成本，也提升勞工穩定就業意願，創造勞僱雙贏。

北分署表示，符合資格的企業如僱用經公立就業服務機構推介，且最近一次投保單位屬受影響產業、連續失業30日以上的勞工，每僱用1人每月可申請6,000元僱用獎助，最長補助6個月，最高可獲3萬6,000元補助。企業可降低招募及用人成本、提高聘用意願，並協助失業勞工儘速重返職場。

廣告 廣告

60歲的阿玉（化名）原在花蓮一家傳統金屬加工廠擔任包裝作業員，因公司受景氣波動影響、訂單縮減而失業。由於年齡因素及花蓮當地職缺有限，再求職過程中屢屢碰壁，於是前往花蓮就業中心尋求協助。就業服務員在晤談中發現，阿玉是家中主要經濟來源，且持有中餐丙級技術士證照，雖無餐飲工作經驗，但具備相關基礎能力，因此協助媒合正面臨缺工的團膳公司，並運用「勞工就業通僱用獎助」降低雇主用人成本、提高聘用意願，讓阿玉順利錄取廚房助理職務，負責備料、洗菜等工作。

此外，花蓮就業中心也協助阿玉申請「五五就業獎勵」，減輕轉職初期的經濟壓力，鼓勵穩定留任。目前阿玉已在新職場穩定工作逾5個月，逐漸適應工作內容與環境。阿玉說，感謝花蓮就業中心協助媒合合適的工作機會，讓她順利重返職場，不僅能發揮所長，也能兼顧家庭生活。

北分署表示，「勞工就業通計畫」整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計等措施，提供企業從人才招募、培訓到留任的全方位支持。歡迎有用人需求的企業及求職民眾善用政府資源，相關資訊可至「台灣就業通」網站查詢，或撥打免付費客服專線0800-777-888，也可洽詢北分署轄區各就業中心。

更多新聞推薦

● 英澳聯合聲明重申台海和平穩定至關重要 林佳龍：肯定與歡迎