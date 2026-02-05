勞工就業通助攻 企業打造友善職場 穩定留才

為因應國際經貿情勢變動及關稅調整對產業與就業市場的影響，勞動部推動「勞工就業通計畫」，整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計等資源，協助受影響勞工重返職場，也鼓勵企業穩定用人、留住關鍵人才。勞動力發展署北分署透過「客製化包裹式服務」，整合三大資源，提供雇主實質的薪資與訓練費補助，並由專家進場協助改善工作流程與環境，協助企業打造友善、永續的工作職場。

丁小姐原於印刷產業擔任行政工作，去年因原公司受關稅衝擊影響調整人力而轉職，進入位於新北市中和的「和宜彩色印刷包裝有限公司」，負責生產流程控管及倉儲物流相關作業。由於工作需於兩棟廠房間頻繁往返，並進行物料搬運與堆疊，長時間下來對腰背及肩頸造成明顯負荷，影響身體健康與工作舒適度。

和宜彩色印刷包裝公司專注於彩色印刷與包裝製作，營運高度仰賴生產流程控管與倉儲物流效率，並取得ISO9001、ISO14001及FSC森林環保產銷監管鏈等認證。公司重視第一線人員的工作環境與健康，在北分署銀髮中心主動訪視企業過程中，獲推薦運用「勞工就業通計畫」中的「職務再設計」服務，透過輔具與設備改善，降低作業負擔與職業傷害風險。

經專家團隊實地訪視評估後，針對丁小姐需長距離搬運及重物上下堆疊等作業特性，協助公司導入「全電動拖板車」及「單叉式油壓升降台車」，有效支援跨廠房搬運與堆疊作業，大幅降低人力推拉、彎腰與提舉需求，不僅提升作業安全，也明顯減輕員工身體負擔。

丁小姐表示，透過科技輔具的導入，原本高度仰賴體力的作業流程得以更省力且有效率的完成，身體不適狀況明顯改善，也能將更多心力投入流程控管與行政作業。透過「勞工就業通計畫」的協助，像丁小姐這樣因產業變動轉職的勞工，不僅能克服體能負荷問題，也能持續發揮累積多年的專業經驗，穩定留任並為企業創造價值。

北分署指出，「職務再設計」旨在協助企業依實際工作需求，調整工作內容與作業環境，讓勞工能在安全、健康的條件下穩定就業。該項補助可依個案需求，提供包含就業輔具、工作設備改善及專業評估等費用，每案最高補助新臺幣10萬元。透過「勞工就業通計畫」的支持，協助企業因應關稅衝擊與產業變動，兼顧勞工健康、企業效率與永續經營。欲瞭解更多相關措施，可至「台灣就業通」網站（https://gov.tw/cbm）查詢，或洽免付費客服專線0800-777-888及北分署轄區各就業中心。