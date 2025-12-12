勞工就業通計畫 桃竹苗分署助攻中高齡婦女重返職場

桃竹苗分署運用「僱用獎助計畫」搭配「婦女再就業計畫」成功推介許小姐至托嬰中心擔任托育人員。

▲桃竹苗分署運用「僱用獎助計畫」搭配「婦女再就業計畫」成功推介許小姐至托嬰中心擔任托育人員。

因應美國對等關稅政策及全球經濟局勢變化，勞動部推動「勞工就業通計畫」，整合「僱用獎助」、「工作崗位訓練」及「職務再設計補助」三大核心措施，以加強勞動市場韌性並穩定國內就業環境。勞動力發展署桃竹苗分署運用「僱用獎助計畫」搭配「婦女再就業計畫」協助五十歲二度就業婦女許小姐重返職場，並適應職場節奏穩定就業，重啟人生第二職涯。

廣告 廣告



為專心照顧家庭而離開職場長達二十一年的許小姐，雖子女逐漸長大但家中經濟壓力依舊未減，許小姐決心重返職場，短暫任職作業員，卻遭關稅衝擊而失業。許小姐轉換跑道學一技之長，便參加托育人員專業訓練課程成功考取保母執照，因缺乏實務經驗、人際溝通技巧與家長互動技巧屢遭婉拒。為能順利就業許小姐進入新竹就業中心尋求協助，經就服員的深度諮詢下，了解到她的困境以及對重返職場無法適應等問題，便運用「僱用獎助計畫」提高雇主的僱用意願，再搭配「婦女再就業計畫」津貼支持，就服員也考量到許小姐對於職場適應的擔憂，結合「職場學習再適應計畫」幫助她在職場上獲得充分的訓練與協助。

幾經努力後，成功推介許小姐至新竹市私立婕之寶托嬰中心擔任托育人員，不僅重拾經濟收入，更開啟了充滿成就感的第二職涯。桃竹苗分署提供「客製化就業方案」的輔導策略，有效解決了個案在技能、經驗與雇主信心上的多重障礙，並協助二度就業婦女及特定對象等克服長期脫離職場的適應問題，重建自信心及專業能力。

桃竹苗分署長賴家仁表示，「僱用獎助計畫」鼓勵雇主積極僱用經公立就業服務機構推介的失業勞工，凡符合資格的雇主，以不定期契約、按月計酬全時工作僱用，每人每月可獲新臺幣六○○○元補助，最長可請領六個月，協助受國際情勢影響產業而失業的勞工快速重返職場，並鼓勵雇主積極僱用相關勞動力，促進就業機會，確保勞動市場的長期穩定。相關資訊及申請流程，請上台灣就業通-勞工就業通計畫專區（https://reurl.cc/QV5Kxq）查詢，或撥打免付費客服專線0800-777-888洽詢。