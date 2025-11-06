「勞工就業通」一站式服務 北分署助企業穩人力、勞工穩就業
勞動部自今年四月以來，面對國際經貿環境的變動，啟動多項支持勞工安定就業措施，協助企業穩定營運並優化人力結構，其中「勞工就業通計畫」就是重要措施之一。該計畫提供「客製化一站式服務」，整合「僱用獎助」、「工作崗位訓練」及「職務再設計」三大措施，協助勞工重返職場、企業穩定人力。
北分署說明，計畫初期鎖定受衝擊較深的製造業失業勞工（離職30日以上）。由公立就業服務機構透過專業媒合，將合適人才推介給求才企業，並鼓勵雇主運用「先僱用、後訓練」的模式，加速勞工技能銜接與轉職適應。
針對已具備足夠技能的勞工，企業若僱用經就業中心推介、符合資格的失業者，每人每月可獲新臺幣6,000元「僱用獎助」，最長6個月。若勞工技能尚待加強，企業可採「先僱後訓」的工作崗位訓練模式，安排職場導師指導，勞動部補助每人每月1萬2,000 元，最長3個月，同一企業年度最高補助180萬元，協助企業培養新進人力。
此外，考量中高齡與轉職勞工再適應需求，可搭配「職務再設計」補助，企業可依中高齡員工實際需求調整設備、改善工作環境，每人每年最高補助10萬元，協助員工排除工作障礙、穩定留用，營造友善職場。
對於失業求職者，公立就業服務機構除協助媒合外，並靈活運用失業給付、職業訓練、跨域就業津貼及缺工就業獎勵（最高10萬8千元）等多項資源，為失業勞工提供完整的就業支持與轉銜服務。
北分署指出，計畫推動後已見成效，舉基隆就業中心為例，資深工程師阿倫(化名)，離職後因國際情勢影響，遲遲無法找到適合的工作。就服員主動運用「僱用獎助」向企業推介，成功協助他進入新公司任職。雇主獲得實質補助，阿倫也順利重返職場，展現政策在促進勞雇雙贏上的實際成果。
北分署強調，透過「補助僱用、訓練銜接、職務優化」三軸並進，讓企業撐得住、勞工顧得穩，共同提升就業市場韌性。企業只要在僱用期間維持僱用規模90%以上，且未實施減班休息，即可申請「勞工就業通計畫」。
北分署目前已針對轄區製造、電子零組件及服務業等受影響產業啟動訪視與說明，提供一站式申辦與專人輔導服務，協助企業以「穩定僱用」取代「縮減人力」，並協助待業勞工順利回歸職場。計畫詳情及申請資訊，請上「勞工就業通計畫」專業https://gov.tw/cbm查詢，或洽免付費客服專線0800-777-888、北分署轄區各就業中心。
