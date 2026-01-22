勞工就業通7287人登錄 僱主獎勵卻一毛未發

為了協助因為關稅而失業勞工再就業，勞動部推動「勞工就業通」計畫。（報系資料照）

為了協助因為關稅而失業勞工再就業，勞動部推動「勞工就業通」計畫，只要僱主透過公立就業服務機構聘僱製造業失業勞工即可請領補助，至今已有7287名勞工登錄，但僱主獎勵卻一毛未發。勞動部官員表示，僱主可以等到勞工期滿後再一口氣請領，但也有可能是僱主認為毋需獎勵。

據統計，民國114年9月30日啟動勞工就業通計畫，至今已服務7287人，勞工透過自行就業、公立就服機構推介媒合等已有5351人就業，雇主依計畫進用勞工後須待結訓或僱用滿2個月始得申請補助，目前尚未有核撥數據。

廣告 廣告

「勞工就業通計畫」整合就業服務與獎補助資源，凡失業達30日以上，且最近一次投保勞工保險或就業保險投保單位是屬於受國際情勢影響的製造業失業勞工，由公立就業服務機構主動協助企業快速找到合適人選，勞工經公立就業服務機構推介後，雇主只要以按月計酬方式全時僱用滿30日以上，即可提出僱用獎助申請，獎勵額度以每人每月6000元，最長可補助6個月。

勞動部勞動力發展署就業服務組長黃巧婷表示，較多勞工來申請原因包括製造業勞工人數較多、各分署主動開發掌握，事後勞工可以透過自行至人力銀行尋職等方式就業，但若雇主要申請僱用獎助則需要透過公立就業服務機構推介媒合，且現行若勞工為中高齡勞工等特定就業對象，雇主可以領到更高數額的僱用獎勵。

更多中時新聞網報導

魏如萱穩交21歲男友愛得坦然

炎亞綸重登舞台 巡演唱進高雄

林莎矇眼嘗冰淇淋 辨味神準