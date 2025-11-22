勞工局志工表現卓越，榮獲台南市績優志工殊榮，勞工局勞安福利科長吳素珍（左二）感謝志工付出。（勞工局提供）

記者陳佳伶／新營報導

一一四年台南市績優志工暨績優團隊表揚，南市勞工局志工表現卓越，有二十一人榮獲台南市志願服務績優獎勵金、銀、銅質獎項肯定。

勞工局表示，所屬志工服務範圍多元且廣泛，志工所參與及協助之服務不僅有職災勞工電訪關懷服務、勞工服務中心諮詢引導、手語翻譯服務、「做工行善團」房屋修繕及義剪服務，亦包含支援勞工局辦理各項活動，如勞工休閒育樂活動、勞工模範父（母）親表揚、職安健走活動、勞資體育競賽、寒冬送暖或年節物資發送關懷服務等。

勞工局志工是勞工局各項活動和業務推動的好幫手，局長王鑫基金（左三）肯定志工長期無私奉獻。（勞工局提供）

勞工局指出，勞工志工共計二十一人榮獲南市志願服務績優獎勵金、銀、銅質獎項肯定，榮獲金質獎的志工有吳麗琴、莊淑燕、陳明清、吳佩于等四名；銀質獎志工計有趙惠萍、黃美華兩名；銅質獎計有蔡裕隆、黃郁芳、吳通淮、李錦川、方浩權、洪飛虎、沈延鳳、施建均、黃金玟、張世明、李聰周、劉忠義、盧松來、郭瑞明、曾春燕等十五名。

勞工局長王鑫基說，在志工夥伴共同投入下，公益行動得以創造更深遠的生命服務價值，因志工們的無私奉獻與積極參與，台南持續朝向溫暖、祥和的希望家園邁進，他要向長期參與志願服務的勞工志工表達最誠摯謝意。