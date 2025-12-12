勞工局攜手移民署前往企業關懷境外生學習與工作狀況

勞工局攜手移民署前往佳和實業公司，關懷嘉南藥理大學在此實習工讀的越南籍學生。（勞工局提供）

記者翁聖權／新營報導

勞工局十二日攜手移民署前往佳和實業公司，關懷嘉南藥理大學在此實習工讀的廿八名越南籍新南向國際專班學生，了解他們的學習與工作狀況，並即時協助回應需求。

勞工局長王鑫基表示，市長黃偉哲高度重視境外生在台生活與就業權益，指示勞工局持續推動「境外生訪視關懷服務」。這項服務自一０八年首創以來，已服務逾六千三百名境外生。十二日的訪視加入多國語言職業安全宣導，播放防墜落、捲夾等職安影片，並由越南籍境外生以母語向移工分享重點，現場透過有獎徵答活絡互動，讓移工更容易吸收知識。

佳和實業公司董事長翁偉翔指出，該公司相當珍惜這群越南籍境外生，他們態度積極、表現優異；感謝勞工局與移民署主動訪視，不僅協助學生，也協助企業更了解相關法令，讓照顧與管理更有方向。

嘉南藥理大學副校長林怡君說，該校在境外生輔導上，多年來獲得勞工局即時且實用的協助，此次更將產官學共同合作的力量帶入企業，讓學生能安心學習，也更能感受台南社會的友善與支持。

移民署提醒境外生及移工，勿攜帶或請親友寄送含豬肉製品，以免違反防範非洲豬瘟規定；同時避免居留逾期，並提高警覺，勿受詐騙廣告、非法招募或車手陷阱影響自身權益。