勞工局攜手職安署 帶外籍生體驗職安體感訓練

勞工局邀請成大的外籍學生參與「職安體感訓練」活動。（勞工局提供）

記者翁聖權／新營報導

勞工局十四日再度與勞動部職安署南區職安中心合作舉辦「職安參訪暨體感訓練」活動，今年特別邀請成大的外籍學生參與，透過實境觀摩與多感體驗，協助外籍生提前培養職場安全意識與災害防範能力。

勞工局長王鑫基表示，勞工局自一０八年起即將「職安參訪暨體感訓練」活動對象擴大至外國籍人士，歷年反應熱烈，參訓學員皆收穫豐富。今年進一步將對象延伸至外籍學生族群，期望讓這些在台學習的青年朋友從校園階段便建立正確的職安觀念，體驗台南對安全與友善工作環境的重視，也盼能吸引更多優秀外籍人才畢業後選擇留台南發展。

這項活動於中鋼公司工安體感訓練中心舉行，課程內容涵蓋「高架作業安全」、「機械作業安全」及「電氣作業安全」三大主題。讓外籍學生在擬真場景中，親身感受潛在職場風險，強化安全意識。這樣的體感課程，能讓學員從知識學習轉化為行為落實，無論是在實習或未來工作中，都能及早辨識危險、預防事故發生。

王鑫基說，除了職安體感訓練外，勞工局今年亦推動四十二場次「產業類外國人勞雇安心計畫」，由專業職安衛人員及翻譯人員親赴事業單位提供輔導與教育，廣受企業與移工肯定。勞工局將持續以多元、創新的推動方式，協助提升事業單位與外籍勞動者的職業安全衛生意識，降低職業災害風險。