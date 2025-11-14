勞工局攜手職安署 帶外籍生體驗職安體感訓練
記者翁聖權／新營報導
勞工局十四日再度與勞動部職安署南區職安中心合作舉辦「職安參訪暨體感訓練」活動，今年特別邀請成大的外籍學生參與，透過實境觀摩與多感體驗，協助外籍生提前培養職場安全意識與災害防範能力。
勞工局長王鑫基表示，勞工局自一０八年起即將「職安參訪暨體感訓練」活動對象擴大至外國籍人士，歷年反應熱烈，參訓學員皆收穫豐富。今年進一步將對象延伸至外籍學生族群，期望讓這些在台學習的青年朋友從校園階段便建立正確的職安觀念，體驗台南對安全與友善工作環境的重視，也盼能吸引更多優秀外籍人才畢業後選擇留台南發展。
這項活動於中鋼公司工安體感訓練中心舉行，課程內容涵蓋「高架作業安全」、「機械作業安全」及「電氣作業安全」三大主題。讓外籍學生在擬真場景中，親身感受潛在職場風險，強化安全意識。這樣的體感課程，能讓學員從知識學習轉化為行為落實，無論是在實習或未來工作中，都能及早辨識危險、預防事故發生。
王鑫基說，除了職安體感訓練外，勞工局今年亦推動四十二場次「產業類外國人勞雇安心計畫」，由專業職安衛人員及翻譯人員親赴事業單位提供輔導與教育，廣受企業與移工肯定。勞工局將持續以多元、創新的推動方式，協助提升事業單位與外籍勞動者的職業安全衛生意識，降低職業災害風險。
其他人也在看
想守住自我生活！5旬男堅持基層工作20年 收1通知瞬間醒悟：後悔不已
現代社會經濟壓力大、職場競爭激烈，有些人只想安穩過日子，不願捲入升遷和權力鬥爭。日本一名50歲男子岸本悠介（化名）就是其中一例。他在大企業工作超過20年，但一直拒絕升職，享受輕鬆自在的基層生活。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
黃仁勳怒吼！產能不斷擴充 專家曝台積電6兆產值背後「1致命危機」
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日旋風來台，除現身台積電運動會致意，並直言「AI將影響每個國家、每家公司與每個人，是至今最重要的技術」，同時當面向台積電董事長魏哲家喊話「要更多晶片」。產業界解讀，這不只是場面話，而是全球「晶片荒」升級的強烈訊號：需求在飆，產能正全力擴，但人力缺口可能成為下一個硬煞車。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台積電壓力大！ 他問為何不「減薪降工時」 過來人全說了
台積電優渥的薪資和福利讓人羨慕。有網友表示，嚮往進入台積電的親戚，入職後只待了半年就離職，他好奇詢問：「台積電為何不降員工年薪，就能減少工時和壓力？」引發熱議。EBC東森財經新聞 ・ 3 小時前
「你們公司有發年終嗎？」不到七成企業確定會發年終獎金 創四年來次低水準
時序已進入第四季，企業開始進入密集的「員工考核期」！雖然經濟成長率有機會「保四」信傳媒 ・ 1 天前
直聘移工更便宜，台灣雇主卻寧願找仲介？制度卡關17年的真相
巨大涉強迫勞動事件後，勞動部強調要強化「直聘移工」，讓台灣企業擺脫污名。但這個解方喊了十多年，為什麼做不到？天下雜誌 ・ 1 天前
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 8 小時前
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
黃明志捲謝侑芯命案拘留9天後發聲！ 親揭震撼搶救畫面...認「每天不同的人來錄口供」
黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯的命案，他是最後待在謝侑芯旁邊的關鍵人物，經歷被馬來西亞警方9天的居留跟偵訊之後，13日下午被以沒有明確證據的理由釋放，經過1天的沉澱，他在臉書發表自己的想法，坦言「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助」，並希望大家不要再網暴往生者。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
法人大逃殺838億 台股重挫506點周線連二黑/外資領息後狂殺台積電 兩面手法壓價跡象濃/正崴三檔全面跳水 集團市值噴掉45億｜Yahoo財經掃描
美股在12月降息機率驟降、政府關門造成經濟數據缺口等不確定因素干擾下全面走弱，道瓊工業指數大跌1.65%，那斯達克指數重挫2.29%，標普500指數下跌1.66%，費城半導體指數急跌3.72%，寫下一個多月來最大單日跌幅；市場憂心關稅推升通膨將迫使聯準會暫緩寬鬆，AI高估值個股成殺盤重心，輝達、安謀、博通及台積電ADR跌幅約3%至近6%，特斯拉重挫逾6%創兩個月新低，日商鎧俠財報疲弱亦拖累美光、威騰等記憶體股走低，科技股修正壓力明顯外溢。亞股今日同樣跌一片，日經指數下跌1.77%，韓股重挫3.81%，港股同樣走跌，上證指數也小幅下跌，反映資金風險偏好降溫。台股今（14）日承接國際利空，早盤即重挫並一路在低檔震盪，加權指數終場大跌506.06點、收27,397.50點，跌幅1.81%，成交值達5,895.69億元，周線連二黑；權王台積電(2330)受美科技股重挫與台積電ADR走弱影響，收跌30元至1430元，鴻海(2317)、聯發科(2454)同步回落，AI族群殺聲隆隆，散熱指標奇鋐(3017)吞下近半根跌停，台達電(2308)、廣達(2382)亦明顯走跌，電子成為壓盤主力。不過資金並未全面撤出股市，轉向造紙、汽車、紡織與製鞋等防禦型傳產股，華紙(1905)、裕隆(2201)、鴻華先進-創(2258)、聚陽(1477)、鈺齊-KY(9802)等逆勢走揚，被動元件族群在漲價題材加持下，蜜望實(8043)、鈞寶(6155)表現相對強勢，成為大盤重挫中少數獲資金青睞的亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 8 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
首波冷氣團要來了？這天低溫估「僅12度」最冷時段曝光
近兩日持續受東北季風影響，水氣有逐漸減少，今（14）日北部及東北部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，迎風面地區會持續有短暫雨，維持陰雨綿綿得狀態，大台北地區局部會有飄雨，其餘各地皆為晴到多雲時晴天氣。氣溫方面北部、宜蘭高溫約22度，中部、花東高溫約24到27度，南部高溫約27到29度。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
遭中共懸賞！閩南狼台中自首 他傻眼問這句
[NOWnews今日新聞]繼立委沈伯洋遭中國重慶公安立案偵查，福建省泉州市公安局也對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，賞金逾新台幣百萬元，沒想到昨（13）日就有網友聲稱要組團斬殺陳柏源...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
宜蘭超狂渡假行館！防水閘門神助攻擋住大水 牆外「一片汪洋」空拍曝
受到鳳凰颱風外圍環流影響，大雨侵台多處地區傳出災情，而宜蘭包括蘇澳及南方澳，成為水患重災區，許多民宅直接泡在水裡，冬山鄉等低窪地區也嚴重積淹，但讓人意外的是，冬山鄉茄苳路的「泉月樓行館」竟啟動防水閘門，成功擋住淹水，占地約3000坪的行館完全躲過大水，空拍畫面也曝光，讓人相當震撼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
棒球》12強英雄林家正獲日職監督讚賞 測試結果近日出爐
去年世界12強的台灣隊冠軍捕手林家正近日以練習生身份跟隨橫濱隊練習，今天結束為期4天的訓練，橫濱隊新監督相川亮二讚賞他的身體能力，日媒也透露測試合格與否將在近日確定。今天是林家正隨隊練習的最後一天，剛上任橫濱監督、捕手出身的相川亮二指導他的傳球。林家正接受日媒採訪指出，相川亮二分享很多捕手和棒球的知自由時報 ・ 2 小時前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 1 天前
台灣人買麵包店「儀式感」 網笑翻：果然大家都一樣！
生活中心／尤乃妍報導台灣的麵包店遍布街頭，而多數人進店與挑選麵包時，只要拿到夾子，就會有一些不自覺的小動作。近日，美食網紅魏魏在Threads社群分享「每個台灣人進麵包店必做的事」，引起大量網友共鳴，不少人笑稱「果然大家都一樣」，就像是進麵包店後的不成文規定，甚至有人說「沒聽到這個聲音就沒有買麵包的感覺」。民視 ・ 1 天前
賣肉羹養大3兒女，妻失智卻沒人願幫忙！他心冷捐上億家產：我不懂情緒勒索，只盼與孩子相聚
阿雄夫妻倆大半輩子在台中市場賣肉羹，養大3個小孩，並支持他們成家。小孩都去台北上班，不願接手作小吃，夫妻持續忙碌。阿雄64歲時，太太失智了，阿雄不想打擾孩子，自己陪伴照料。當太太失智進入中期，經常走失，阿雄只得關閉店面，全力照顧。直到太太失智末期，阿雄實在無力應付，才連絡外地的兒女希望他們回來幫忙。幸福熟齡 ・ 4 天前
修杰楷閃兵役遭求刑2年8個月 經紀公司回應了
藝人閃兵役案自五月份開始延燒，新北地檢署14日宣布案件偵結，修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等人，被建議法院量處有期徒刑2年8個月。對此，修杰楷稍早透過經紀人回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
胡釋安提供粿粿住處「女友同意」 聲明1關鍵網讚範本：寫得比王子好
粿粿（江瑋琳）跟范姜彥豐婚變事件風波持續延燒！范姜彥豐日前公開指控妻子婚內出軌王子（邱勝翊）震驚演藝圈。而週刊爆料，粿粿風波爆發後一直都暫住演員胡釋安家，引發外界質疑他是否「暗助相約」。對此，胡釋安發出3聲明切割釣出范姜彥豐留言，網友也由質疑轉向力挺，大讚胡釋安在聲明中稱呼粿粿全名「寫得比王子好」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前