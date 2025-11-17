勞工局攜手職業工會舉辦義剪 傳遞溫暖關懷

市府勞工局攜手大台南婚禮設計服務人員職業工會前往長照機構辦義剪。（記者黃文記攝）

記者黃文記／永康報導

台南市政府勞工局持續秉持務實精神，積極落實各項勞政措施，將關懷深入社會每個角落。十七日攜手大台南婚禮設計服務人員職業工會前往永康區私立永大綜合長照機構，舉辦愛心義剪活動，為長者帶來清爽造型與滿滿溫情。

工會義剪團隊帶著剪髮工具箱與熱忱服務的心前往機構義剪機構，志工們展現高度耐心與專業，細心替長輩們修剪頭髮。當鏡中的長者看到自己煥然一新的模樣，不禁露出靦腆又開心的笑容，讓現場氣氛溫馨感人。

廣告 廣告

大台南婚禮設計服務人員職業工會理事長林尉民表示，婚禮造型工作強調細節與美感，希望把這份造型設計後的美麗分享給更多人，讓長輩們也能感受到被呵護的快樂；並將這份專業延伸至公益服務，讓美麗成為關懷的力量。長照機構團隊對義剪活動表達誠摯感謝，並讚賞志工們的專業與貼心。

勞工局長王鑫基相當肯定工會夥伴們的熱心參與，發揮專業所長。他表示，公益服務是城市中最動人的風景，勞工局將持續串連工會團體，一起讓台南成為更有愛的「希望家園」。