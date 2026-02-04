勞工局新春團拜 境外生感受年味

台南市政府勞工局偕同移民署、南科管理局和企業廣和科技，辦理「境外生訪視關懷服務—新春團拜」活動。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕新市報導

台南市政府勞工局四日偕同內政部移民署、南科管理局，並邀請崑山科技大學的境外生代表，一同前往廣和科技，辦理「境外生訪視關懷服務—新春團拜」活動。勞工局長王鑫基還代表市長黃偉哲致贈春節小紅包，與境外生一同迎接新年，現場有著濃濃年節氣氛，學生們歡喜喊著「在台南過年很溫暖」。

黃偉哲關心著境外生在台南是否也能歡喜過年，四日特別由勞工局長王鑫基局與南科廠商一起舉辦新春團拜，王鑫基還向境外生發送開春紅包，祝福新的一年平安順利、好運連連；同時也準備了傳統年節零食，包括有「天公豆」之名的生仁糖，寓意帶來福氣與好運，以及外型如碎銀、象徵財源廣進的瓜子，讓境外生在品嘗年味的同時，也認識台灣年節文化的內涵。

廣告 廣告

王鑫基表示，境外生在台就學後，往往選擇進入職場，可說是我國勞動市場的重要生力量。而他也持續透過「境外生訪視關懷服務」，走入校園與企業，了解境外生的學習、生活及工作狀況，並即時提供協助，確保其在學期間與畢業後的勞動權益。此次是首次結合南科管理局，共同參與關懷行動，透過跨機關合作，攜手打造更友善、安全的實習與就業環境，落實市府「希望家園」的施政理念，也讓在台灣的外國朋友感受到台南的溫暖，累計至今已關懷超過六千四百名境外生。

廣和科技董事長康裕成表示，目前公司聘有四十名境外生實習、工讀，學生態度認真、表現優異，公司亦十分重視其照顧與安全，所以安排專車接送上下班並全額負擔費用，致力營造安心、友善的工作環境。另移民署提醒境外生切勿自行攜帶或請親友自國外寄送含肉類產品來台，違者初犯即處廿萬元罰鍰；另也呼籲境外生務必妥善保管個人資料，勿簽署不明文件或交付重要證件，並避免申辦或轉讓預付卡，以防淪為詐騙集團利用對象。

勞工局亦指出，雇主聘僱境外生時，應確實查驗並留存學生證、居留證及勞動部核發之工作許可函，三者缺一不可，並須注意證件效期；非寒暑假期間，每週工時不得超過廿小時。如有相關聘僱疑問，可洽詢勞工局（永華市政中心林先生，電話06-2936983；民治市政中心蔡小姐，電話06-6377251）。