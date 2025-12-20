勞工局生活花藝課程 手作耶誕桌花

勞工局在曾文市政願景園區開辦生活花藝課程。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕麻豆報導

為營造良好學習風氣、強化勞工教育，並充實市民生活內涵與美學素養，台南市政府勞工局於二十日在麻豆曾文市政願景園區辦理「生活花藝」課程，邀請艾華植藝工作室創辦人蔡玉娟老師授課，帶領學員走入繽紛多彩的花藝世界，體驗美感生活的樂趣。

課程主題為「聖誕節慶桌花」，蔡玉娟老師以淺顯易懂的教學方式，運用冬季花材、綠葉及節慶元素，引導學員從配色、層次到節慶氛圍營造，一步步完成屬於自己的耶誕桌花作品。課程無需花藝基礎，讓學員在燈光微暖、松香輕繞的氛圍中，親手為今年的耶誕節留下溫馨而美好的回憶，讓花藝成為祝福，也成為家人相聚時最溫柔的節慶風景。

蔡玉娟老師除為艾華植藝工作室創辦人外，也是財團法人中華花藝研究推廣基金會雲嘉南地區指定教室的專業講師，長年投入花藝推廣與教學，經驗豐富且教學熱忱十足。她於課堂中分享，隨著社會與經濟發展日益成熟，民眾對生活美感的重視程度逐漸提升，學習花藝不僅能紓解生活壓力、增添日常樂趣，也能促進人際交流。將親手完成的作品妝點居家空間，不僅讓自己心情愉悅，也能與家人共享美好時光。

勞工局長王鑫基表示，南門勞工育樂中心持續規劃多元化的勞工學苑課程，其中藝文與美學類課程深受勞工朋友喜愛。「生活花藝」為系列課程之一，特別感謝蔡玉娟老師的用心指導與精彩授課。未來勞工局將持續推出更多豐富多元的課程內容，歡迎勞工朋友踴躍參加，共同打造充滿學習氛圍與美感素養的幸福城市。