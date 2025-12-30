勞工局結合資源 建構就業支持網絡

為協助遊民順利重返職場，台中市政府勞工局近年持續結合市府各相關單位、友善廠商及民間遊民服務團體，建立完善的就業支持網絡。

勞工局透過提供求職前、中、後階段就業整備暨心理諮商輔導服務，搭配成長團體、職場倫理養成暨職業探索就業培力工作坊及徵才活動等多元措施，陪伴遊民逐步穩定就業，邁向自立與脫貧之路。

曾因傷病與身心困境而中斷工作的阿晶（化名），於今年初經過社會局遊民中繼住宅社工轉介至勞工局就業服務處協助就業，經過遊民就業服務計畫業務輔導員提供就業諮詢，了解阿晶過往工作經歷以及目前身體狀況，協助篩選適合職缺、面試演練及提供求職面試所需車資、服裝等，並陪同阿晶與雇主進行面試，最後順利錄取社區秘書一職。

在阿晶就業後，業務輔導員持續追蹤阿晶的身心與工作適應情形，評估其健康狀況與職場壓力後，協助與雇主溝通轉換至社區公設吧檯服務員等較為穩定的工作職務，並連結心理諮商資源，協助阿晶在就業初期穩定情緒、建立職場信心。透過跨資源的整合與輔導員長期陪伴，阿晶目前已逐步穩定就業，重拾生活信心，也展現市府推動遊民就業服務，協助個案從媒合到穩定就業的具體成果。

勞工局長林淑媛表示，市府在推動遊民就業服務時，特別重視個案的實際需求與就業歷程銜接，透過「遊民就業服務計畫」由專責人員擔任單一窗口，提供個別化就業評估與職涯引導，並依個案狀況安排適切的工作媒合與後續關懷輔導。

中市就業服務處指出，為協助遊民取得短期就業機會，市府善用中央相關就業資源，推動臨時工作津貼專案、多元就業開發方案津貼及職場學習與再適應計畫，以漸進式方式引導遊民重返職場，並持續輔導遊民銜接回一般職場穩定就業。