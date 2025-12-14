勞工局續推境外生訪視關懷服務

南市勞工局攜手移民署至佳和實業關懷工讀實習的新南向國際專班學生，瞭解學習與工作狀況並進行職安宣導。（記者李嘉祥攝）

▲南市勞工局攜手移民署至佳和實業關懷工讀實習的新南向國際專班學生，瞭解學習與工作狀況並進行職安宣導。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府勞工局持續推動「境外生訪視關懷服務」，與移民署及嘉南藥理大學前往佳和實業關懷工讀實習的廿八名越南籍新南向國際專班學生，了解學習與工作狀況並即時回應需求。

勞工局長王鑫基表示，南市自一零八年起首創境外生訪視服務，迄今已服務逾六千三百人；此次訪視加入多國語言職業安全宣導，除播放防墜落、捲夾等職安影片，並邀越南境外生以母語分享及搭配有獎徵答，透過跨機關合作讓境外生與移工感受支持與溫暖，並提升職場安全。

廣告 廣告

佳和實業董事長翁偉翔說，越南籍境外生工作態度積極、表現優異，感謝勞工局與移民署協助學生及企業更了解相關法令；嘉南藥理大學副校長林怡君也感謝勞工局對學校境外生輔導上提供即時實用協助，將產官學力量帶入企業。

勞工局也呼籲雇主聘僱境外生時應查驗並留存學生證、居留證與工作許可函三項文件，且皆須在有效期間；非寒暑假期間每週工時不得逾廿小時。