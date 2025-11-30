勞工局舉辦職安健走 上千親子同遊關子嶺

勞工局於關子嶺舉辦「2025職安百分百、平安跟著來」健走活動。（勞工局提供）

記者翁聖權／白河報導

勞工局三十日舉辦「二０二五職安百分百、平安跟著來」健走活動，吸引上千名勞工全家大小攜手同遊關子嶺，場面盛大氣氛熱烈。現場並邀請職業災害預防及重建中心、南市府衛生局等相關單位設攤，以增進民眾工作安全及職場健康知能。

這項職安健走活動路線自仙草實小出發，經過風景優美的紅葉公園、舊溫泉區、天梯，全程約四公里，是一場兼具運動與自然體驗的健康之旅，不少勞工朋友攜家帶眷參加，麻豆新樓醫院也鼓勵員工積極參與。關子嶺勞工育樂中心提供點心，也開放一百個名額以一百元超低價格優惠，給參加健走活動的民眾享受大眾泡湯設施。

勞工局長王鑫基表示，寒流來襲時，工作者可能因低氣溫而併發相關疾病，事業單位及勞工朋友應強化職場安全健康意識，尤其是心血管疾病等慢性病，應特別留意氣溫變化；此外，山區、沿海、臨水或水上等特殊工作環境，及營造作業、大樓外牆清洗、廣告招牌吊掛、線路檢修、農業、漁業、外送作業等之戶外工作者，更需特別注意低氣溫作業風險。

勞工局指出，至今已輔導成立四十一個安衛家族，透過大廠帶小廠協助中小事業單位做好安全衛生工作，希望為勞工朋友們打造安全、健康工作環境，也透過職業安全衛生法令校園巡迴宣導，讓學生了解職場常見危害，培養正確的工作安全態度。