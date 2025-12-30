勞工局身障農藝職訓學員用手作植栽綠意迎新歲

勞工局身障職訓「農藝栽種與草本植物創作班」結訓成果展。（記者黃文記攝）

記者黃文記／永康報導

市府勞工局委託伽碩企業辦理的身障職訓「農藝栽種與草本植物創作班」，三十日舉行一場別開生面的結訓成果展，在倒數跨入新年之際選擇用「泥土」為生命顯影新歷程！學員們用數個月的汗水磨練成能雕琢綠意的職人之手，在結訓中充分展現自信。

參與課程的學員背景各異，有學員在課程剛開始雖申請的職務再設計輔具配件尚未下來，單位及時提供替代的設備如放大鏡，以及有學員於學習過程中感到壓力，輔導員也積極協助學員穩定情緒。

學員們經過專業課程的訓練，從最基礎的土壤環境與介質調配扎根，深入鑽研到植栽創作實務，在成果展的現場宛如微型植物園，昂然挺立的「上板鹿角蕨」展現堅韌的生命線條、精心構圖的乾燥花藝體現學員對美學的追求，讓琳瑯滿目的作品，不再只是課堂作業，更是學員傾注心血的結晶。

勞工局長王鑫基表示，現場由學員親手呵護、塑型的草本植栽，正是他們反覆磨練後的專業實力縮影，這場結訓成果展不僅是課程的終點，更是迎接新年的第一份厚禮，期待學員新的一年步入新歷程。

結訓成果發表暨義賣活動將學員們親手悉心呵護的作品全數售出，所得將全數捐贈予「台南市勞工志願服務協會」。伽碩企業執行長郭明洽表示，在二０二六年即將開啟之際，這群新晉的綠色職人已準備好用專業與愛心，編織出屬於他們的綠色奇蹟。