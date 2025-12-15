勞工救命錢來了！10萬元紓困貸款 今起線上申辦





為協助勞工度過農曆年前資金壓力，勞動部推出「115年勞工保險被保險人紓困貸款」，委由土地銀行自114年12月15日至115年1月2日受理申請。每人最高可貸10萬元，貸款期3年，年利率2.165%，前6個月只付利息，第7個月起平均攤還本息。凡生活困難、勞保年資滿15年且無欠費者皆可申請，勞保局並呼籲多利用網路e化申辦，並提醒務必按時還款，以免影響未來給付權益。

申請人資格須同時符合4大條件：

生活困難需要紓困。

參加勞工保險年資滿15年（計算至115年1月2日止）。

無欠繳勞工保險費及滯納金。

未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。

此外，若申請人已請領老年給付、失能給付（終身無工作能力）或勞保補償金者，不得申請。

申辦方式

申請期間：114年12月15日08:00 ～ 115年1月2日23:59

最高可貸金額：10萬元

貸款期間：3年

利率：年息2.165%

申請方式：線上、臨櫃、郵寄皆可，其中線上（12月15日上午8點起）、臨櫃（12月15日上午9點起）及郵寄方式（以申請期間郵戳為憑）

還款方式：第1個月～第6個月按月付息不還本，自第7個月起按月平均攤還本息

勞保局強調，為簡化申辦流程，土地銀行已提供全面e化的服務，請多加利用網路申請，只要使用手機或電腦就能直接於線上完成申請及簽約對保等作業，例假日亦可使用，既省時又方便。另外，也要提醒勞工朋友貸款後務必按時還款，避免未來保險事故發生時，保險給付遭扣減而影響經濟生活。

土地銀行指出，只要勞保局完成核准，貸款金額約在7個工作天內即可入帳，提醒有資金需求的民眾及早提出申請，便有機會在農曆年前順利取得資金，減輕年關財務壓力、安心過年。

▼115年勞保紓困貸款。（圖／翻攝《土地銀行》官網）

（封面圖／翻攝《土地銀行》官網）

