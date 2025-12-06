勞工有望「週休三日」？勞動部稱相當重視：已邀集協商、蒐集意見

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

有民眾近期在「公共政策網路參與平台」提議推動4日工作制，讓勞工每週只需上班4天，即可放假3天，獲5768人附議。對此，勞動部5日回應，勞動部相當重視該議題，也理解許多勞工已經越來越看重工作與生活平衡的問題，但議題涉及產業運作、勞工權益及民生需求等，希望能先就各產業面，了解可能產生的影響，並已邀集中央各目的事業主管機關召開研商會議，蒐集相關意見。

「少一天上班，多一份幸福。」提議者在平台上指出，若每週勞工只需上4天班、休息3天，優點包括能提升工作與生活平衡、吸引與留住人才、達到環保與節能效果，且長遠來看可能促進創新。

提議者也提到，雖然推動週休3日可能造成中小企業反彈，但依據英國、日本、冰島等國的研究實例，長期來看，產能不會下降，甚至可能上升，也有助於提升勞工幸福感，保護勞工身體及心理健康等正面影響。

該提案出現後，在兩個月內即通過附議門檻，根據「公共政策網路參與實施要點」第8點第5款規定，權責機關需在60天內研議並在平台上提出正式回應，但可延長最多2個月。 對此，勞動部回應，為廣為蒐集各界意見及整體政策規劃研議，將展延至115年2月7日前回應。

勞動部也說，關於週休三日議題，勞動部相當重視，也理解許多勞工已經越來越看重工作與生活平衡的問題，希望進一步縮短工時的期待。惟本次議題涉及產業運作、勞工權益及民生需求等層面，勞動部希望可以先就各產業面，瞭解可能產生的影響，並已經邀集中央各目的事業主管機關召開研商會議，蒐集相關的意見。

勞動部提到，在這段期間裡，各界對於這個議題的討論與關切，勞動部都有持續掌握並聆聽。這個議題與產業和勞工生活息息相關，勞動部希望把各方面的意見都好好蒐集起來，務實的評估政策，在社會有高度共識的基礎上，才會作進一步研議。

勞動部表示，依「公共政策網路參與平臺」程序，勞動部處理及回應成案提議的期限原則為2個月。為了更全面聽取各界的意見，也讓政策規劃能更周延完善，將依規定延長處理期限，希望能在取得更充分的資訊與廣泛的意見後，在平臺正式回應。

