勞工有福了！賴清德：今年還會再調薪 讓基本工資能夠跨過3萬元

記者盧素梅／台北報導

總統賴清德出席國際青商會中華民國總會第74屆總會長暨理監事宣誓就職典禮（圖／翻攝自YT:JCI TAIWAN）

賴清德總統今（4）日出席國際青年商會中華民國總會總會長暨理監事宣誓就職典禮活動時表示，因為對等關稅行政院已經提出高達930億的預算，要幫助受影響的中小微型企業轉型，此外政府已經連續10年，每一年都對勞工基本工資調薪，從2萬零8元到今年已經到2萬9500元，「我跟大家報告，今年我還會再調薪，讓基本工資能夠跨過3萬元，用這個來帶動大型企業、中小企業幫員工加薪。」

國際青年商會中華民國總會今天下午於新竹舉辦第 74 屆總會長暨理監事宣誓就職典禮活動，賴清德與國民黨主席鄭麗文及新竹市長高虹安等人前後錯開出席。主辦單位指出，活動共吸引153個分會會長等約800名菁英齊聚一堂。

賴清德致詞時表示，今天帶來幾件重要消息，首先是國家持續在進步，過去我們國家是專制獨裁，經過許多人犧牲奉獻，到今年2026年已經是民選總統第30年，台灣民主已經是亞洲民主燈塔，國際評比名列前茅，是大家共同努力。

賴清德並表示，經濟也持續發展，前總統馬英九時代雖然沒有達到經濟633的目標，就是經濟成長率6%，國民平均所得超過3萬美金，失業率下降到3%，不過，至少馬總統執政時代每一年經濟成長率有高2.8%，我們持續不斷的在增進。蔡英文執政八年又更加邁進，經濟成長率每年成長3.2%，股市馬總統交給蔡總統雖然是八千多點，沒有達到兩萬多點，但蔡英文交給我的時候已經到2萬3000多點，蔡英文任內股市成長155%。

賴清德指出，台灣去年經濟成長率達到7.37%，失業率下降到3%左右是25年來最好，同時國民平均所得達到3萬8000多塊美金，今年可望達到4萬塊美金，股市也已經達到2萬9千點了。

賴清德表示，其次想要帶來的消息是，政府會跟各位站在一起，如果各位是創業者，現在在經營自己的公司，他會讓大家知道我們會維持穩定的匯率，台灣跟美國的匯率我們會維持穩定，利率會保持適度的寬鬆政策，中央銀行利率大概是2%左右，這個會維持。也會維持物價通膨在2%以內去年都有達到，大家關心的對美國關稅，希望儘快達成談判，希望目前是暫行20%可以往下調降，而且不疊加；另外，232規定關稅希望可以達最惠國待遇，目前已經到最後階段。

賴清德並表示，因為對等關稅行政院已經提出高達930億的預算，要幫助受影響的中小微型企業，包括四個面向：協助大家繼續人才培育，提供金融支持，如果美國關稅影響到生意可以貸款6千萬，如果要經營公司的話可以貸款3千萬，可以提出低利息的補貼；可以幫忙安定就業，如果依時因訂單關係，公司沒辦法經營，政府可以補助員工薪資，讓你度過難關後可以繼續公司經營；最後就是幫忙找廠商打開通路，除此之外政府每年都有100多億元，協助中小微型企業數位轉型淨零轉型成立單一窗口，協助大家立足台灣，走向全世界、行銷全世界。

賴清德指出，如果你喜歡當快樂上班族，這也非常好，政府會不斷加薪減稅社會投資，跟大家站在一起。如果你是公務人員，從蔡英文到他10年之間已經幫公務員加薪4次，共加薪14%。如果你是勞工，政府已經連續10年，每1年都對勞工基本工資調薪，從2萬零8元到今年已經到2萬9500元，「我跟大家報告，今年我還會再調薪，讓基本工資能夠跨過3萬元，用這個來帶動大型企業、中小企業幫員工加薪。」

賴清德說，除了加薪外還減稅，如果你單身租屋族年收入64萬元以下也不用繳稅，如果你是四口之家一對夫婦有兩個6歲以下小孩，年收入168萬以下不用繳稅，如果是三代同堂上面有一對父母要撫養，是租屋族年收入2百萬以下也不用繳稅。

另外，賴清德強調，行政院因應新時代來臨，已推動「AI新十大建設」，目標在2040年前培育50萬名AI人才，並成立國家級算力中心與人工智慧資料中心，促進各縣市均衡發展，相關政策將力拚創造一兆元軟體平台產值，並運用人工智慧協助百萬家中小企業升級轉型，鼓勵新創與企業共同投入。

