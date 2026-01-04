勞工有福了！賴清德：今年還會再調薪 讓基本工資能夠跨過3萬元
記者盧素梅／台北報導
賴清德總統今（4）日出席國際青年商會中華民國總會總會長暨理監事宣誓就職典禮活動時表示，因為對等關稅行政院已經提出高達930億的預算，要幫助受影響的中小微型企業轉型，此外政府已經連續10年，每一年都對勞工基本工資調薪，從2萬零8元到今年已經到2萬9500元，「我跟大家報告，今年我還會再調薪，讓基本工資能夠跨過3萬元，用這個來帶動大型企業、中小企業幫員工加薪。」
國際青年商會中華民國總會今天下午於新竹舉辦第 74 屆總會長暨理監事宣誓就職典禮活動，賴清德與國民黨主席鄭麗文及新竹市長高虹安等人前後錯開出席。主辦單位指出，活動共吸引153個分會會長等約800名菁英齊聚一堂。
賴清德致詞時表示，今天帶來幾件重要消息，首先是國家持續在進步，過去我們國家是專制獨裁，經過許多人犧牲奉獻，到今年2026年已經是民選總統第30年，台灣民主已經是亞洲民主燈塔，國際評比名列前茅，是大家共同努力。
賴清德並表示，經濟也持續發展，前總統馬英九時代雖然沒有達到經濟633的目標，就是經濟成長率6%，國民平均所得超過3萬美金，失業率下降到3%，不過，至少馬總統執政時代每一年經濟成長率有高2.8%，我們持續不斷的在增進。蔡英文執政八年又更加邁進，經濟成長率每年成長3.2%，股市馬總統交給蔡總統雖然是八千多點，沒有達到兩萬多點，但蔡英文交給我的時候已經到2萬3000多點，蔡英文任內股市成長155%。
賴清德指出，台灣去年經濟成長率達到7.37%，失業率下降到3%左右是25年來最好，同時國民平均所得達到3萬8000多塊美金，今年可望達到4萬塊美金，股市也已經達到2萬9千點了。
賴清德表示，其次想要帶來的消息是，政府會跟各位站在一起，如果各位是創業者，現在在經營自己的公司，他會讓大家知道我們會維持穩定的匯率，台灣跟美國的匯率我們會維持穩定，利率會保持適度的寬鬆政策，中央銀行利率大概是2%左右，這個會維持。也會維持物價通膨在2%以內去年都有達到，大家關心的對美國關稅，希望儘快達成談判，希望目前是暫行20%可以往下調降，而且不疊加；另外，232規定關稅希望可以達最惠國待遇，目前已經到最後階段。
賴清德並表示，因為對等關稅行政院已經提出高達930億的預算，要幫助受影響的中小微型企業，包括四個面向：協助大家繼續人才培育，提供金融支持，如果美國關稅影響到生意可以貸款6千萬，如果要經營公司的話可以貸款3千萬，可以提出低利息的補貼；可以幫忙安定就業，如果依時因訂單關係，公司沒辦法經營，政府可以補助員工薪資，讓你度過難關後可以繼續公司經營；最後就是幫忙找廠商打開通路，除此之外政府每年都有100多億元，協助中小微型企業數位轉型淨零轉型成立單一窗口，協助大家立足台灣，走向全世界、行銷全世界。
賴清德指出，如果你喜歡當快樂上班族，這也非常好，政府會不斷加薪減稅社會投資，跟大家站在一起。如果你是公務人員，從蔡英文到他10年之間已經幫公務員加薪4次，共加薪14%。如果你是勞工，政府已經連續10年，每1年都對勞工基本工資調薪，從2萬零8元到今年已經到2萬9500元，「我跟大家報告，今年我還會再調薪，讓基本工資能夠跨過3萬元，用這個來帶動大型企業、中小企業幫員工加薪。」
賴清德說，除了加薪外還減稅，如果你單身租屋族年收入64萬元以下也不用繳稅，如果你是四口之家一對夫婦有兩個6歲以下小孩，年收入168萬以下不用繳稅，如果是三代同堂上面有一對父母要撫養，是租屋族年收入2百萬以下也不用繳稅。
另外，賴清德強調，行政院因應新時代來臨，已推動「AI新十大建設」，目標在2040年前培育50萬名AI人才，並成立國家級算力中心與人工智慧資料中心，促進各縣市均衡發展，相關政策將力拚創造一兆元軟體平台產值，並運用人工智慧協助百萬家中小企業升級轉型，鼓勵新創與企業共同投入。
更多三立新聞網報導
柯文哲被關喊一笑置之 陳佩琪：是支持者向賴清德磕頭才讓你就醫
林宜瑾提修兩岸條例！趙少康喊「賴清德自己出來阻擋」：要求立即撤案
黃榮利自稱獲賴清德囑託選嘉義縣長？蔡易餘：我不知道，也不用去知道
綠嘉縣初選／蔡易餘指破壞團結的人在輔選 黃榮利酸不自律「控制體重」
其他人也在看
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 145
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 15
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 47 分鐘前 ・ 38
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 80
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 11 小時前 ・ 38
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 145
李亞萍刷爆余天6位數額度卡 「買這2樣」被嫌她嗆：臭老頭
娛樂中心／徐詩詠報導現年73歲的資深藝人李亞萍日前透露自己失智、失憶等症狀，讓外界相當關心她的身體情況。近期她嘗試錄綜藝節目回到螢光幕前，在兒媳陪伴下一起登台。不過，余祥銓透露李亞萍刷爆先生余天的40萬額度信用卡，僅為了買2件商品，讓余天忍不住對兒子抱怨。李亞萍得知後當場動怒，嗆余天「臭老頭你什麼東西」。民視 ・ 1 小時前 ・ 10
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
無X、內X都做了！夜奔人夫家激戰 健身女教練傳訊嗆聲正宮
台北市1名健身女網紅小萱（化名），先前與人夫阿豪（化名）發生外遇，兩人多次相約摩鐵嘿咻，小萱還趁正宮出國時，跑到阿豪住家過夜，並傳訊息給正宮嗆聲，內容提及「無套、內X全部都來了」等字句，阿豪妻子憤而提出告訴；台北地院判小萱須賠償56萬8340元，全案仍可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 69
柯文哲新工作曝光！震撼宣布長住「這縣市」要靠筆電、睡袋過活
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌表示，將秉持最大誠意及善意，與國民黨討論整合，外界更盛傳藍營有意禮讓，不過卻斷言「可能不會贏」。對此，前黨魁柯文哲今（3）日與張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動，宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。民視 ・ 1 天前 ・ 448
賴清德緊張了？邱毅曝這3人抓「致命把柄」
[NOWnews今日新聞]為協助民眾黨立委陳昭姿推動《人工生殖法》草案，民眾黨前主席柯文哲2日現身立院，不只拜會國民黨團，還與民進黨團總召柯建銘握手大和解。前立委蔡正元說，老柯與柯P見面，像是老先覺過...今日新聞NOWNEWS ・ 55 分鐘前 ・ 53
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 124
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
被川普抓走的委內瑞拉總統馬杜洛是誰？
[NOWnews今日新聞]美軍今（3）日對委內瑞拉發動大規模突襲，先是在凌晨連續轟炸委內瑞拉多地後，再由美國總統川普（DonaldTrump）宣布已將委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 105
50歲男不菸不酒 每天喝「黑咖啡」竟快洗腎！醫示警：一堆人中
喝咖啡有益健康，但醫師洪永祥提醒，若是喝到變質的咖啡豆，就會嚴重傷腎。一名50多歲的男子相當重視健康，不碰菸酒，每天晨跑，某天昏倒送醫確診腎衰竭五期，但該男子沒有三高等導致腎衰竭的疾病，細問後才知，男子會買大包裝的咖啡豆回家囤放，最後咖啡豆已變色，男子仍喝下肚，長期危害腎臟功能至腎衰竭第五期，喝到快洗腎。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 11
把握好天氣！ 「周三起」入冬最強寒流報到 低溫將跌破5度
把握好天氣！ 「周三起」入冬最強寒流報到 低溫將跌破5度EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 5
3生肖馬年大轉運！第1名財運事業愛情豐收 命理師籲：不能再偷懶
【緯來新聞網】邁入2026年，迎接新的開始，命理專家湯鎮瑋老師指出，今年有3個生肖火力全開，包括羊、緯來新聞網 ・ 6 小時前 ・ 4
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 541
低本益AI股大清單曝光！專家點名「最強5虎」：這檔今年可賺一個資本額、股價才百元出頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導中山大學國際金融學院國資所所長王昭文從台股AI族群中篩出14檔潛力標的，清一色具備低本益比條件，其中多檔甚至低於20倍。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5