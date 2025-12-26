即時中心／潘柏廷報導

台灣勞工的薪資、請病假、留職停薪等權益向來是各界關注的議題；勞動部今（26）日下午正式召開記者會，並公布2026年「保薪資」、「顧家庭」、「助勞權」、「防職災」及「解缺工」5大面向的10項新制上路內容，包含最低薪資調整至29,500元、得以「日」為單位申請育嬰留職修薪、而勞工請病假未超過10日，雇主不得為不利之處分等內容。

一、調整最低薪資： 最低工資月薪由28,590元調升至29,500元，時薪由190元調升至196元。

二、育嬰留職停薪照顧彈性化新制： 勞工得以「日」為單位申請育嬰留職修薪，可彈性申請不超過30日，雙親合計可以請60日，申請期間仍可以領8成薪資津貼。

三、育嬰留職停薪津貼及繼續加保申請程序簡化：家庭照顧假與因照顧家人的事假，放寬得以「小時」為單位申請，雇主不得扣發其全勤獎金。

四、病假權益保障： 擴大生育補助（給付加補助）至每胎10萬元：本國籍女性勞工（含與本國人結婚之外國籍配偶）於2026年1月1日（含）以後生育可請領。

五、擴大勞工法律扶助範圍： 勞工請病假未超過10日，雇主不得為不利之處分，也課予雇主對於勞工請病假遭受到不利處分負舉證責任，以強化勞工請病假之權利。

六、重大職災資訊透明化： 放寬勞動訴訟法律扶助之申請資格，擴大扶助範圍，並簡化必要生活費用扶助申請流程。

七、職災勞工及其家屬法律協助方案：職災後即時提供職災事故原因分析及專案律師諮詢、陪同和解及調解服務，並放寬訴訟扶助，另免除因發生職業災害致重傷或死亡案件之資力審查程序，及新增開放刑事訴訟費用扶助，並提高民事訴訟費用扶助金額。職災移工全程提供通譯服務。

八、持續擴大職業傷病診治及重建服務網絡：強化源頭防災及承攬管理，包含推動「職場減災行動計畫」，優先鎖定營造業減災，以及重大職災資訊透明化，完整公布工程業主、營造廠商及各層級承攬商的名稱、詳列各相關單位與職災有關的違反勞動法令條文、分析並公布導致事故的直接與間接原因，並按季公布全國及各縣市的職災統計數據。

九、攬才專法再升級，打造國際人才匯聚新動能：跨國勞動力精進方案上路：製造業加薪本勞增額移工、放寬製造業外國技術人力留用上限、開放旅宿業及商港碼頭業自海外引進外國技術人力、增設跨國勞動力延攬中心並強化直聘作業。

十、跨國勞動力精進四大方案：配合「外國專業人才延攬及僱用法」修正訂定子法，以加強延攬外國專業人才。

原文出處：快新聞／勞工朋友看過來！勞動部2026年新制將上路 請病假等權益一次看

