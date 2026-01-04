即時中心／徐子為報導



國際青年商會中華民國總會今（4）天在新竹舉辦總會長暨理監事宣誓就職典禮活動，總統賴清德也到場，賴在致詞時提到，政府不僅已投入百億預算，協助中小微型企業轉型，他更當場具體承諾，將持續調升基本薪資，「今年我還會再調薪，要讓基本工資能跨過3萬元！」





賴清德於今下午3點抵達會場；4點過後，國民黨主席鄭麗文、新竹市長高虹安等人也陸續到場。不過賴清德與鄭麗文前後錯開，並未同台。



賴致詞時表示，過去10年間，公務人員已4度調薪，累計漲幅達14%。在勞工方面，基本工資已「連續10年調漲」，從早期的2萬8元，至目前的2萬9500元。總統今在現場承諾：「今年還會再調薪！讓基本工資能跨過3萬元」。



賴致詞時也強調，政府將與創業者、企業站在一起，持續穩定匯率，目前央行基準利率約2%，通膨控制在2%以內。



至於國人關心的美國對等關稅談判進度，他透露，已進入最後階段，部分關稅已自28%調降；行政院也已編列930億元預算，以協助中小微型企業因應衝擊。此外，政府也已設立單一窗口，幫助大家「立足台灣，行銷全世界」。





原文出處：快新聞／勞工歡呼！賴清德承諾今年再調薪 基本工資「跨過3萬」

