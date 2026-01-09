勞工歡呼！「這類別」請假新制3重點一次看 雇主不得扣全勤獎金

勞工歡呼！「這類別」請假新制3重點一次看 雇主不得扣全勤獎金
即時中心／黃于庭報導
新手爸媽快看！今（2026）年元旦上路的「育嬰留停照顧彈性化新制」，得以「育嬰留停以日申請」及「家庭照顧假以小時計」。為協助勞資雙方更清楚了解新政策規範內容，勞動部持續蒐集勞資雙方對執行面相關疑義，並整理出3大提醒，避免雇主誤踩雷。
首先，勞動部提醒，《性別平等工作法》規定受僱者為育嬰留職停薪之請求時，雇主不得拒絕或視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分。有關育嬰留職停薪的申請期間、次數及程序，受僱者如果是依法提出申請，事業單位應尊重受僱者本意。雇主也應該提醒員工，除有特殊狀況（小孩生病、停托、停課），申請育嬰留停原則應5天前提出申請，以利雇主排班。
另依《勞動基準法》第84條之1規定，約定每日正常工時為10小時的工作者，換算7日家庭照顧假的時數，應為70小時，不得僅給56小時。勞動部進一步說明，「每日8小時」係依該法第30條第1項所定之正常工作時數（每日不得超過8小時）計算，如果勞雇雙方原本約定的每日正常工時少於8小時或依法多於8小時者，得從其約定計給之。
舉例來說，每日正常工時8小時，每週正常工時40小時（包含2週、4週彈性工時制），換算:7X8=56小時；每日正常工時少於8小時（例如：每日正常工時7小時），換算: 7X7=49小時；而適用勞動基準法第84條之1規定之工作者（例如：每日正常工時10小時)，換算:7X10=70小時。
勞動部提醒育嬰留停照顧彈性化新制3大重點。（圖／勞動部提供）
最後，勞動部表示，依《勞動基準法》第32條第2項規定，雇主延長勞工之工作時間連同正常工作時間，1日不得超過12小時；延長之工作時間，1個月不得超過46小時。所稱「1個月」週期之起訖，由勞雇雙方議定之，依曆連續計數。縱有申請育嬰留職停薪或請（休）假者，仍應依約定之每月週期連續計數。
另勞工事假1年14天，以及普通傷病假未住院者，1年內合計不得超過30日，住院者，2年內合計不得超過1年。使用期間原則是以曆年制（1月1日至12月31日），育嬰留職停薪復職後，事、病假不會因此重新計算。但企業如於工作規則、勞動契約或團體協約協商優於法令之約（規）定，從其約（規）定辦理。
