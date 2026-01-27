勞工每月加班16.2小時 集中出版影音資通訊業

加班人數微幅下降，但留下來加班者工時卻拉得更長。勞動部公布「2025年勞工生活及就業狀況調查」，去(2025)年延長工時的勞工占比%，較前(2024)年小幅下滑0.3個百分點，不過在實際加班族群中，平均每月延長工時已提高至16.2小時，較前年增加1.5小時，創近年新高。

根據近3年統計數據顯示，加班比例變化不大，但加班強度明顯升高。2023年有加班勞工的平均每月延長工時為13.4小時，2024年升至14.7小時，去年再進一步攀升至16.2小時，顯示工時壓力持續累積。

從產業別來看，加班現象高度集中於特定行業。出版影音及資通訊業加班比率最高，接近5成，其次為電力及燃氣供應業、金融及保險業，顯見在高度數位化、即時應變與服務導向產業中，加班仍屬常態。統計也發現，各行業加班原因略有不同，多數來自趕工或業務需求，但金融、醫療、娛樂休閒等產業，則以會議頻繁、工作量過多為主要原因。

調查同時揭露「下班後工作」的另一層壓力。去年有24.6%的勞工曾在下班後，透過電話、網路或通訊軟體接獲工作指示，其中約1成認為聯繫的時間、頻率或內容已造成困擾。進一步觀察，5.1%的勞工在接到指示後會立即執行工作，多半不在公司場所完成；平均每月實際多了約5.1小時工作時間，較前年走高。

在加班補償方面，多數勞工可領取加班費或補休，比例達88.1%；不過，仍有部分產業未完全落實，其中以其他服務業占比最高，出版影音及資通訊業、不動產業亦有逾2成勞工反映未曾獲得補償。

針對整體工時走勢，勞團分析，加班時數飆升，可能與產業缺工、企業成本考量不願增聘人力有關，但工時問題涉及產業結構、工作型態與制度設計，難以單一因素解釋。隨著工作與生活界線日益模糊，如何透過人力配置、彈性制度與管理文化調整，減輕長工時帶來的壓力，仍是勞動政策面臨的長期課題。

