勞工注意！桃園2職業工會欠繳保費 勞保局暫行拒絕給付

桃園市及台南市的3家職業工會，因積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費，且已超過繳費寬限期，遭到勞動部勞工保險局依法移送行政執行。勞保局指出，截至今(115)年1月16日，包括桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會、桃園市學力提升補教從業人員職業工會，以及大台南宗教服務職業工會，均有欠費情形，將對其所屬被保險人暫行拒絕給付。

勞保局強調，根據相關法規，職業工會欠繳保費累計達2個月者，依法不得繼續預收保險費。上述3家工會目前已失去預收保費資格，提醒會員注意切勿再向這些工會預繳保費。若工會人員涉及侵占保險費，將觸犯刑法業務侵占罪，勞保局會移送檢調偵辦，經判決確定後除面臨有期徒刑，還將沒收犯罪所得，呼籲工會相關人員切勿以身試法。

針對受影響的勞工權益，勞保局說明，若工會未將保費彙繳，所屬會員申請各項給付時將遭暫行拒絕。不過，若被保險人能提出已向工會繳費的相關證明，例如繳費收據或匯款單，足資證明個人已繳納保費與滯納金，勞保局即會核發給付。若無法提供證明者，則需協調繳清個人應負擔部分之保險費後，才能確保領取各項給付的權益。

勞保局提醒，職業工會會員除須關心所屬工會財務運作、積極參與工會活動及會員大會外，應於繳納保險費時，請工會開具正式繳費收據並妥善留存，以備日後保障權益之用。工會理、監事亦應加強管理監督工會業務，並提供工會會員有關工會財務管理是否正常運作之相關資訊，共同維護工會及會員權益。

