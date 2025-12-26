勞工注意！請假新制明年元旦生效 雇主不給假罰100萬元

記者高珞曦／綜合報導

115年元旦起勞工請假權益有重大變革，普通傷病假、家庭照顧假與育嬰留職停薪等3種假別規定修正內容生效，如果事業單位未依法給假，可處最高100萬元罰鍰。

勞工請「普通傷病假」、「家庭照顧假」或申請育嬰留停自115年元旦起有新規定，針對違規雇主最高可罰100萬元。（示意圖／取自photoAC）

台北市勞動局局長王秋冬表示，為因應社會變遷，與具體積極落實工作與生活平衡，本次實施法規修正，呼籲台北市雇主遵循新修法規，主動調整內部管理制度，共同營造優質職場文化。

根據新制規定，115年元旦起，若勞工在1年內請「普通傷病假」未超過10天，雇主不得給予不利處分，全勤獎金的扣發也應按請假天數依比例計算，不得全額扣除。同時，若勞工因需親自照顧家庭成員，不只可依此請「家庭照顧假」，且可以小時為單位請假。

「育嬰留職停薪」申請也更有彈性，原則上需在5天前提出，可用「天」為單位提出申請，最多得請30天，若遇突發狀況如子女生病、停托、停課等原因，需要受雇者親自照顧時，也可在1天前提出申請。

3大請假新制將於115年元旦正式生效。（圖／台北市勞動局提供）

台北市勞動局提醒，未來新規上路，勢必成為勞動檢查重點項目，如事業單位經查核未依法給假，可依法處2萬元以上、100萬元以下罰鍰。

