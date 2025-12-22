勞工注意！請病假「全勤獎金遭全扣」老闆恐違法 2026新制一次看

生活中心／綜合報導

為強化勞工請病假的保障，勞動部於16日公布《勞工請假規則》將於2026年元旦上路的新制QA，進一步說明相關規範。新規定明確指出，勞工一年內請病假未超過10日，雇主不得因此對勞工採取任何不利處分；若違反相關規定，將觸犯《勞動基準法》第43條，可處新台幣2萬元以上、100萬元以下罰鍰。

一、整體修法重點

病假新制修正了哪些內容？何時上路？

勞動部表示，為保障勞工健康權，避免勞工因擔心遭受不利對待，而在身體不適需休養或治療時仍勉強上班，決定修正《勞工請假規則》，從四大面向強化病假保障，新制自115年1月1日起施行，重點包括：

明定勞工一年內請「普通傷病假」未超過10日，雇主不得因此對勞工作出不利處分。

考量勞工舉證困難，若勞工能釋明遭受不利處分的事實，須由雇主就其處分行為具合理性負舉證責任。

雇主進行考核時，應以勞工的工作能力、工作態度及實際績效作為綜合考量，不得僅以病假日數為評量依據。

勞工請普通傷病假時，全勤獎金如需扣發，應依實際請病假日數按比例計算。

為什麼保障日數訂為10日？ 勞動部說明，本次新增「一年內未超過10日」的保障門檻，是在蒐集勞雇雙方及相關倡議團體意見後，基於實務運作情況所作出的衡平考量。

病假可以用小時或半日計算嗎？ 依《勞動基準法》規定，婚假、喪假、事假及病假原則上以「日」為計算單位，但若經勞雇雙方協商同意，也可採用小於1日的計算方式，例如以「小時」或「半日」請假。只要一年內普通傷病假累計換算後未超過10日，雇主仍不得因此為不利處分。

二、不利處分相關規定

什麼是不利處分？有哪些例子？

勞動部指出，新修正規定的立法目的，在於防止雇主濫用管理權，對請病假的勞工給予差別待遇，導致勞工不敢請假而帶病上班。

所謂「不利處分」，參考實務判決、裁決及勞動法令，態樣包括解僱、降調、減薪，或損害勞工依法令、契約或慣例應享有的權益（如福利、排班權）、考績等。

例如，勞工因請普通傷病假而遭扣發獎金、降低年度考績、影響升遷資格、不提供選排班權利，或取消原有福利等，都可能構成不利處分，仍須依個案實際情形判斷。

若10日內請病假卻遭不利處分，勞工如何自保？

若勞工一年內請普通傷病假未超過10日，卻遭雇主不利對待，可向地方勞工行政主管機關提出申訴。新制也明定，當勞工釋明不利處分事實後，須由雇主就其處分行為具合理性負舉證責任。

若雇主無法舉證該不利處分與請病假無關，經主管機關認定屬實，將違反《勞動基準法》第43條規定，可依同法第79條裁罰 新台幣2萬元以上、100萬元以下罰鍰。

病假超過10日，雇主就能給不利處分嗎？

勞動部強調，即便勞工一年內請普通傷病假超過10日，雇主在考核時仍應綜合考量工作能力、工作態度及實際績效，不得僅以病假日數作為評量依據。

若勞工發現雇主僅因請病假而給予不公平考核，導致權益受損，可申請勞資爭議調解或提起訴訟，法院亦可參考《勞工請假規則》第9條之1第3項規定，審酌雇主考核是否具合理性。

10日是否包含其他依法保障的假別？

勞動部說明，新制所稱的「10日」僅指普通傷病假的實際請假日數。至於其他法令已明定不得為不利處分的假別，例如《性別平等工作法》規定的生理假、安胎休養假，均不列入計算範圍。

三、其他配套與補充說明

請病假一定要附證明文件嗎？

依《勞工請假規則》第10條規定，雇主得要求勞工提出相關請假證明，但相關程序應事先明訂於工作規則或勞動契約，並報主管機關核備。

合法醫療機構或醫師開立的證明書，或其他足以證明就醫事實的文件（如門診收據、藥單等），皆可作為請病假的依據；勞工依法提出後，雇主即應給假。

請病假會不會影響全勤獎金？

依現行勞動法規，勞工一年內請「普通傷病假」若未超過30日，請假期間的薪資須以半薪計算；一旦請假天數超過30日，法令則未強制規定雇主仍須給付工資。至於全勤獎金部分，配合新制上路後，雇主若因勞工請病假而調整全勤獎金，必須依實際病假日數按比例扣減，不得全數取消。以實務情況為例，若勞雇雙方原先約定每月全勤獎金為3000元，勞工當月僅請1日病假，其餘皆正常出勤，雇主可扣除的金額，依比例換算約為100元。

工作規則是否需要配合修正？

勞動部提醒，僱用30人以上的事業單位，依法須訂定工作規則並報主管機關核備。因應本次《勞工請假規則》修正，工作規則應依據法令變更情形適時調整，並依規定程序重新報請當地主管機關核備。





















原文出處：勞工注意！請病假「全勤獎金遭全扣」老闆恐違法 2026請假新制一次看

