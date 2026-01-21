勞工注意！3職業工會遭列黑名單 勞保局：別再繳費

勞保局公布職業工會黑名單。（圖／翻攝自Google Maps）





平時為了給未來的生活一份保障，許多無固定雇主或是自營作業的勞工朋友，都會選擇透過職業工會來投保勞保與職災險。勞保局公布了最新的欠費名單，提醒大家在繳費之餘，也要張大眼睛確認工會的財務狀況，否則等到真的需要請領給付時，才發現被拒絕，那可就真的欲哭無淚了。

三家職業工會欠費逾期

根據勞保局統計到115年1月16日為止，有3家職業工會因為積欠勞工保險費及職災保險費，且已經超過繳費寬限期，被官方正式點名並移送行政執行。這3家工會分別是位於桃園市桃園區的桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會、同樣位於桃園區的桃園市學力提升補教從業人員職業工會，以及位於台南市安南區的大台南宗教服務職業工會。勞保局強調，如果工會人員涉及侵占保險費，將觸犯刑法業務侵占罪，不僅會面臨有期徒刑，犯罪所得也會被全數沒收。

欠繳累計達兩個月禁預收保費

為了防止損害擴大，法律對於欠費的工會有嚴格限制。依據勞工保險條例與職災保險法的相關施行細則規定，職業工會只要欠繳保險費累計達到2個月，就不能再向會員預收保險費。勞保局提醒，目前上述被點名的3家工會都已經依法不得繼續預收保費，請這些工會的會員務必提高警覺，不要再向這幾家工會預繳後續費用，以免血汗錢被挪作他用，導致保險保障陷入空窗期。

務必妥善保留繳費收據

萬一你所屬的工會真的出事了，勞工該如何自救呢？勞保局說明，如果被保險人能提供當初繳費給工會的正式收據、匯款單等證明文件，只要能證實個人應繳的保費已經交給工會，勞保局依然會核發相關給付。如果真的拿不出憑證，則需要協調繳清個人負擔部分的保費後才能領取。

廣告 廣告

因此，勞保局強烈建議所有勞工，每次繳費後一定要請工會開立正式收據並妥善保存，平時也要多關心工會大會的財務報告，才是保障自身權益最好的方法。

更多東森新聞報導

快刷存摺！今入帳2津貼共近「14萬元」 16筆津貼連發

勞動基金前11月大賺9762億 新制每人平均分紅5.04萬

快刷存摺！今入帳「近10萬元」 6筆津貼連發

