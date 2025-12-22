勞工注意！5職業工會積欠保費列黑名單 勞保局示警：會員別再繳錢

勞保局今（22）日公布5家職業工會因積欠勞保及職災保險費，已超過繳費寬限期並遭移送行政執行，所屬被保險人將被「暫拒給付」。勞保局提醒，會員若持續向這些工會繳費，可能面臨白繳卻領不到保險給付的風險。

​勞保局點名5工會黑名單，台北市美髮美容技術指導員職業工會、桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會、桃園市學力提升補教從業人員職業工會、大台南宗教服務職業工會及雲林縣勞動力服務人員職業工會，皆因積欠保險費超過期限被列入黑名單。

廣告 廣告

​勞保局指出，依相關法規，這些工會已不得再預收保險費。若工會未將會員所繳保費如期匯入勞保局，即便會員已繳費，相關勞保給付仍會暫停。不過，會員若能提出繳費收據或匯款證明，仍可依法請領；若無證明，也可選擇補繳個人自付額以保障權益。

根據《勞工保險條例施行細則》第40條與《勞工職業災害保險及保護法施行細則》第36條，這些工會已不得預收保險費。勞保局表示，如會員能提出繳費收據或匯款證明，將依規定給付相關保險金；若無法證明，則可選擇補繳自付部分，以保障自身利益。



勞保局強調，若工會有挪用保險費的情形，將依刑法業務侵占罪移送司法，最重可判刑並沒收犯罪所得。勞保局提醒會員須主動關心工會財務，平時索取並保存正式收據，理監事則應加強監督，共同維護工會及會員權益。

更多風傳媒報導

