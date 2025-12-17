勞工減班再充電逾400人次參訓 共度景氣調整期

為協助受國際經濟情勢影響、實施減班休息的企業鼓勵勞工善用時間進修提升職能，勞動部自今年七月推動「減班休息勞工再充電計畫」。勞動力發展署中彰投分署計畫啟動以來，主動關懷聯繫受影響企業、逐案提供方案說明及輔導申請，截至目前已協助三十家企業參與，累計超過四百人次參訓，為企業與勞工打造「雙提升」的支持系統。

以彰化一家知名紡織公司為例，因國際情勢及景氣波動影響訂單減少，自九月起與員工協議實施減班休息。

中彰投分署第一時間進行關懷訪視並說明可運用的政府措施，紡織公司選擇參加「減班休息勞工再充電計畫」，主動為減班休息勞工依需求規劃品管、儀器校驗管理、策略規劃等訓練課程，增強員工的專業能力。不僅這些減班休息的員工能領取訓練津貼，企業也可獲得講師鐘點費、場地費、教材費等補助，大幅降低辦訓成本。

中彰投分署表示，「減班休息勞工再充電計畫」不限產業別，只要是因國際情勢經勞資雙方協議並通報實施減班休息的企業和所屬員工，均可申請參加計畫，利用減班時段強化技能、提升競爭力。企業若主動辦理訓練課程最高可獲三五○萬元補助，涵蓋講師鐘點費及交通費、教材及文具用品費、場地費、工作人員費；勞工則依減班前後薪資差額，每月可領最高一萬七二一○元訓練津貼，平均月投保薪資三萬零三百元以下亦可申請每月最高二二八○元，讓進修更無負擔。

此外，勞工也可在企業通報的減班期間內，自行申請參加各分署自辦、委辦或經認定的在職訓練課程，並於參訓後按月請領訓練津貼，津貼由分署直接撥入勞工個人帳戶。