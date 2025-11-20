勞工病假新規定！空服之死促法制保障 民團嘆公務員仍被「甲等考績」卡死

日前一名長榮空服服勤時身體不適，落地回台後就醫但仍在兩周後不幸病逝，長榮空服員之死掀起「請假制度」的討論。勞動部長洪申翰今（20）日宣布，未來將給予並強化病假法制保障，若勞工1年內沒有請病假超過10天，雇主「不得不利對待」。台灣公務革新力量聯盟（公革力）今在臉書引述相關報導感嘆，長榮空服員的悲劇，終於促成了勞動法規往前邁進關鍵的一步；聯盟也提到，公務員同樣被「不敢請假」陰影籠罩，盼同樣的措施也能盡快推及到公部門，在《考績法》與請假規則中明確劃定界線。

台灣公務革新力量聯盟指出，勞動部宣布，未來勞工1年內請病假若未超過10天，雇主不得因此給予「不利對待」，為勞工的健康權立下了一道明確的防火牆；洪申翰也點出問題核心，強調雇主應以工作能力與績效來考核，而非將病假天數視為「唯一的考量」，新制度是正式向以「全勤」綁架員工健康權的管理文化宣戰。公革力進一步說，在廣大私部門勞工權益獲得保障之際，事實上公部門也同樣被「不敢請假」的陰影籠罩。

台灣公務革新力量聯盟表示，公務人員不敢請假，除了考績壓力，業務無法順利交，導致請假後爛攤子最終還是回到自己身上，徒增數倍的痛苦，也是一大原因，但更直接的制度性壓力，仍然來自於「甲等」 考績對升遷、獎金的實質影響。如今私部門有了「1年10天內不得為不利對待」的法制保障，等於請病假時有了制度的保護傘。聯盟表示，期盼同樣的豁免措施也能儘早推及到公部門。行政院人事主管機關應當跟進勞動部的精神，在《公務人員考績法》與「公務人員請假規則」的解釋與執行上，明確劃定界線。

聯盟指出，在合理的病假天數範圍內，公務人員的健康需求不該成為考績被評為乙等或以下、影響晉級和升遷的主要因素。因為只有當公部門員工知道，合理的休息不會換來職場生涯的懲罰，才能放下那份「業務中斷會帶來數倍損失」的恐懼，真正地行使請假權利。文末，聯盟呼籲，應讓公務員的考評機制，回歸到真正衡量其「服務品質」與「工作成效」的本質，而不是以最簡單、最粗暴的「出勤率」來論斷價值，長榮案的教訓不該只是私部門的功課，更應成為推動公部門管理文化現代化的契機。

