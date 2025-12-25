勞工福音！2026春節「加1天」 出勤上班可領雙倍薪...計算方式一次看

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

過去小年夜雖常安排為假日，但屬彈性放假，需搭配補班，不過隨著立法院今年5月通過《紀念日及節日實施條例》修訂，並由總統府公告，自2026年起將「小年夜」（農曆除夕前一日）正式納入國定假日，春節國定假日天數將從原本的4天增為5天後，若勞工在小年夜出勤，雇主必須支付雙倍薪資，並免除補班安排。

若勞工在小年夜出勤，雇主必須支付雙倍薪資，並免除補班安排。（示意圖/資料照）

勞動部說明，依《勞基法》第39條規定，國定假日雇主應依法給假並給薪。過去春節連假實際屬於國定假日的僅除夕至大年初三共4天，其他安排多為彈性放假或補班。修法後，小年夜正式納入國定假日，未來春節期間包括小年夜、除夕到大年初三共5天，如需出勤，雇主皆須支付加倍工資。

廣告 廣告

勞動部進一步舉例，若勞工月薪3萬6千元，依每月30天、每日工作8小時計算，平日每小時工資為150元。在春節國定假日出勤8小時，除原薪資外，雇主還需額外支付150元×8小時，共計1,200元的加班費。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。

更多FTNN新聞網報導

Merry Xmas！聖誕老人「飛越台灣上空」 國防部曝光送禮照：國軍全程掌握

明年元旦起最低工資再漲！行憲紀念日及元旦出勤應加倍給薪 新北勞工局喊話企業主：違者可罰最高100萬

日本遊客為何選韓國捨棄台灣？ 網揪韓國優勢與國旅3大硬傷

