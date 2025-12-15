勞工紓困貸款每人最高10萬元！12/15開辦怎麼申請、利息多少、撥款時間一次看｜Yahoo補助通
勞保紓困貸款（勞工紓困貸款）最高10萬，有需要的各位不要錯過！年關將至，勞動部為協助經濟困難的勞工朋友好好過年，推出勞保紓困貸款（全稱勞工保險被保險人紓困貸款）。那麼勞保紓困貸款怎麼申請？申請何時截止？勞保紓困貸款利息要多少？撥款多久下來？勞保紓困貸款沒還會怎樣？Yahoo新聞編輯室帶你一次了解。
勞保紓困貸款額度多少錢？利息怎麼算？
為了讓生活艱辛的勞工能夠好好過年，勞動部每年皆會推出「勞工保險被保險人紓困貸款」，提供有勞保的人一筆應急的費用，2026年最高可以申貸10萬元。根據勞保紓困貸款Q&A，勞工朋友可以在貸款資訊「貸款金額」欄，點選右邊三角形符號，自選不同的貸款金額，也就是不一定要貸滿10萬元。貸款期間為三年，年利率目前是2.165%，之後每年1月與7月第一個營業日，會按勞工保險基金定存平均年利率＋代辦銀行手續費率公告調整年利率計算。
勞保紓困貸款哪些銀行可以申貸？
2026年可以申請勞保紓困貸款的銀行為「土地銀行所屬分行或其委託之金融機構」，例如土地銀行在連江縣馬祖地區沒有營業據點，因此委託連江縣農會受理，連江縣農會電話：0836-22127、地址：連江縣馬祖南竿鄉清水村100號。
勞工朋友申請時，任何一家土地銀行均可申請，不限於戶籍地或工作所在地的土地銀行。
勞保紓困貸款申請時間為何？
請注意，勞保紓困貸款2026年的申請時間，依據不同申請管道有些許差異。
線上申請：2025年12月15日上午8時～2026年1月2日下午11時59分。
臨櫃申請：2025年12月15日～2026年1月2日，每個上班日的上午9時至下午5時。
郵遞申請：2025年12月15日～2026年1月2日，以郵戳為憑。
勞保紓困貸款申貸資格是什麼？
那麼，申請勞保紓困貸款究竟要符合哪些資格條件？勞動部明定，勞工必須同時符合以下條件，且每人每年僅限申請一次：
生活困難需要紓困。
參加勞工保險年資滿15年（計算至受理截止日即2026年1月2日止）。
無欠繳勞工保險費與滯納金。
未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸但已繳清貸款本金和利息。
未請領老年給付、終身無工作能力之失能給付，或向其所屬機關請領勞工保險補償金。
勞保紓困貸款怎麼申請？要準備哪些資料？
確認符合勞保紓困貸款申請資格的朋友，接著可以選擇「線上」、「臨櫃」或「郵遞」任一方式進行申貸，申請方式及所需資料不盡相同，以下詳細說明。
線上申請
在2025年12月15日上午8時～2026年1月2日下午11時59分，點進勞保紓困貸款線上申請平台，點擊「申請」按鈕，進入貸款申請頁面。
詳閱「個人資料保護法第8條第1項告知義務內容」後，勾選「同意以上聲明事項」；輸入申請人身分證字號與圖形驗證碼，點選「同意」。
依系統提示選擇驗證方式，並輸入相關資訊完成身分驗證，接著上傳每張檔案大小在5MB以下的證件，逐項填妥個人基本資料後，即可送出申請，進行資料確認。
接續進行契約確認，同意契約內容後，便能核對申請結果，並列印申請書、契約留存。
若為土地銀行存戶，只要完成線上簽約對保就行；若非土地銀行存戶，完成線上簽約對保後，請接續開立數位存款帳戶並請務必勾選申請金融卡，且以此帳戶為指定撥款和扣款帳戶。
申請者會收到受理成功的電子郵件。若想查詢申請進度，點進勞保紓困貸款線上申請平台，點選「查詢／補件／修改／補數存」按鈕，依指示輸入身分證字號、出生日期以及圖形驗證碼，接著按下「送出」，此時系統將發送驗證簡訊至手機，請輸入收到的驗證碼，驗證成功後，便會顯示相關資料，並可下載列印申請書。詳細步驟可參考「勞工保險被保險人紓困貸款步驟說明 ‧ 懶人包」。
臨櫃申請
被保險人在2025年12月15日～2026年1月2日每個上班日的上午9時至下午5時，攜帶應備資料，親自前往土地銀行所屬分行或其委託之金融機構，提出申請。
原為土地銀行存戶：申請書、被保險人印章、土地銀行存摺、被保險人身分證正本與正反面影本一份、填妥收件人姓名和住址並貼足郵資的掛號回郵信封。
原非土地銀行存戶：申請書、被保險人印章、被保險人身分證正本及正反面影本兩份、健保卡或駕照正本與正反面影本一份、填妥收件人姓名和住址並貼足郵資的掛號回郵信封。
委託親屬協助辦理者：如被保險人因傷病診療期間無法親自辦理，應委託三親等內之親屬，攜帶申請書、被保險人印章、委託書、醫療機構出具之相關證明文件、戶口名簿或其他足資證明被保險人及受託人親屬關係之文件、受託人印章、受託人身分證正本與正反面影本一份辦理。
特別提醒，核定通過後，被保險人仍應於核定日起30日內，依自身情形（是否為土地銀行存戶）攜帶上述所提的相關文件，親赴原申請分行辦理簽約對保與撥款手續。
郵寄申請
被保險人在2025年12月15日～2026年1月2日，填妥申請書並檢附身分證影本，以掛號郵寄至土地銀行所屬分行或其委託之金融機構。等核定通過後，再根據是否為土地銀行存戶，攜帶相關文件，親赴原申請分行辦理簽約對保和撥款手續。
勞保紓困貸款撥款多久會下來？
自土地銀行送件至勞保局後，正常案件約七個工作天可獲核定（合格或不合格），勞工朋友可自行至土地銀行入口網站查詢進度。勞保局提醒，網路及郵遞申請者，會收到電子郵件或手機簡訊通知核定結果；臨櫃申請者，如為核定合格者，因申請時已完成對保開戶手續，故不另發送通知，土地銀行會直接進行撥款作業，不合格者才會發送電子郵件或手機簡訊通知。
核定通過後，已有土地銀行帳戶者，土地銀行會在核定通過後約七個工作天撥款；無土地銀行帳戶者，則應於核定通過起30日內辦理開戶，完成後約七個工作天，土地銀行會撥款。撥款次日，勞保局會發送電子郵件或手機簡訊通知，亦可上土地銀行入口網站查詢。
勞保紓困貸款還款方式為何？
勞保局說明，自撥款後的次月起，會從借款人的土地銀行帳戶按月扣款；若有需要，亦可提前償還本金與利息。貸款期間三年（36個月），還款方式前六個月，按月付息不還本；第七個月起，按月平均攤還本息。舉例來說，若小虎貸到最高金額10萬元，按照目前利率2.165%計算，前六個月每月須繳利息180元，第七個月開始每月須繳本息3427元。
勞保紓困貸款沒還會怎樣？
紓困貸款公告寫明，勞工紓困貸款沒還，除了影響個人信用，被保險人或其受益人請領老年給付、死亡給付或終身無工作能力失能給付時，款項也會被勞保局直接扣減來償還債務。
勞工朋友若有其他問題，可以查找「紓困貸款Q&A」確認，或致電勞保局服務專線(02)2396-1266、土地銀行客服專線(02)2314-6633洽詢。
撰稿記者：吳怡萱
核稿編輯：廖梓鈞
參考資料
※紓困貸款Q&A（勞保局）
※國內營業單位（含自動化設備、保管箱）（台灣土地銀行）
※115年勞工保險被保險人紓困貸款步驟說明 ‧ 懶人包（台灣土地銀行）
※115年勞保紓困貸款｜線上申請、核貸、撥款ｅ站到位！（台灣土地銀行）
※勞保保險紓困貸款Q&A（台灣土地銀行）
※紓困貸款公告（勞保局）
其他人也在看
勞工「10萬救命錢」來了！申貸須符合3條件
生活中心／李明融報導為了讓廣大勞工能安心度過年關，勞動部今日（5日）正式啟動115年勞工保險被保險人紓困貸款專案。本次貸款從 114年12月15日起至隔年1月2日為期三週，委由土地銀行承辦。這項專案提供生活有急需的勞工朋友一筆最高新臺幣10萬元的周轉金。貸款年限為三年，目前優惠年利率僅2.165%。最體貼的是，前6個月設有寬限期，借款人僅需繳付利息，第7個月起才開始攤還本金，大幅減輕了短期壓力。民視 ・ 1 小時前 ・ 1
這些隱藏服務超貼心！北捷「年末限定站牌」曝光…通勤族笑翻：又要開始了
隨著年末到來，不少公司已在籌備年末酒會、尾牙，也是許多親朋好友慶祝聖誕節、跨年的日子，聚餐上免不了杯觥交錯，但一不小心喝到不舒服，可能也會造成其他人員的困擾，就有民眾發現，最近北捷不少車站都貼心設置了「嘔吐袋請自行取用」立牌，供喝醉不適乘客應急，引發網友熱議。事實上，北捷其實還有多項隱藏服務，包括免費提供女性應急衛生棉、借錢搭車、共享傘等，貼心程度再升級。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 25
習近平國師喊「統一後10年讓台北達中國二線城市水平」！陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 35 分鐘前 ・ 198
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 86
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 15 小時前 ・ 3
蕭敬騰岳父林光寧辭世享年75歲 Summer悲痛發聲：我沒有爸爸了
Summer在文中透露，父親自9月以來歷經三次搶救，前兩次都順利度過，未料這一次仍不敵病魔離世。她指出，林光寧因吸入性肺炎住院，住院期間病況反覆，陸續出現不同症狀，醫院也安排多科交叉會診，全家人對北醫醫療團隊表達深深感謝，也心疼父親承受的折磨。過去3個月，只要人...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 10
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 41
33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了
該女子在文中指出，自己是清大社科院畢業，現在的工作內容包括美編、做影片，每天工時早八晚五準時上下班，地點離家步行4分鐘，但是薪水只有39000元。她坦言，在瀏覽許多分享高薪行業的資訊後，愈發覺得自身收入偏低，開始思考是否應該轉換跑道，於是決定上網徵詢大家意見。...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 6
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 334
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
不副署逼在野黨倒閣！下一步「解散國會」？周玉蔻：賴清德發動大賭局
藍白挾立院多數席次，通過《財劃法》，更三讀讓年金改革大走回頭路，引發相當大的反彈，傳府院高層近日定調藍白通過的《財劃法》將採取「不副署」做應對，然而卻遭在野批評「獨裁」。不過資深媒體人周玉蔻先是讚「將寫歷史、展氣魄」，今（15）日更解析道，這是「賴清德全面會診後發動的大賭局」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 165
WBC》山本由伸確定參賽？ 道奇總經理：太早
日前有日本媒體報導，洛杉磯道奇投手山本由伸已確定參加2026年世界棒球經典賽，佐佐木朗希則不參賽，對此道奇總經理Brandon Gomes表示他們尚未確定日本3名球星是否會在經典賽投球。TSNA ・ 2 小時前 ・ 2
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8
吊車大王賞車「當場砸千萬」入手 奢華場面網驚：像買玩具
64歲的竹北「吊車大王」胡漢龑財力雄厚，收藏跑車更是他的興趣，近日他在臉書上分享，自己再度入手一台愛車，交車現場還有氣質美女演奏音樂，看到這個奢華場面的網友也紛紛驚呼「好像在買玩貝，真羡慕！」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 6
高虹安二審即將宣判 醫大膽預言「會被判無罪」：法官根本審不下去
停職中的新竹市長高虹安在立委任內涉嫌詐領助理費，一審判7年4月，二審將於12月16日進行宣判。對此，精神科醫師沈政男預言，高虹安二審「會被判無罪」，因為二審法官當初根本審不下去，還要求釋憲。沈政男在臉書發文表示，現在閣揆卓榮泰不副署財劃法，綠營也在說倒閣、解散國會，他直言「你們搞大罷免，然後大失敗，就是自己把倒閣與解散國會的路堵住了！國會在大罷免，實質上......風傳媒 ・ 10 小時前 ・ 137
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 278
又是「台南軍火幫」得標國防採購 他指「哪幾個綠營系統介入」呼之欲出
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導國防部標案近日被揭由室內裝修公司「福麥國際」就拿下近6億元火藥採購標案，另還有以登記販售皮鞋、運動鞋的「大石國際」在...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 278
MLB》天使沒賣大谷翔平虧慘了 美作家勸老虎別再冒險
老虎今年打出好成績，殺到美聯分區系列賽才敗給水手，他們的王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）距離自由市場只剩下最後1季。與其讓史庫柏打完明年進入自由市場，美媒《The Athletic》作家鮑登（Jim Bowden）建議老虎選擇賣出史庫柏以交換大量資源。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 5
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 15