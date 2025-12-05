勞工紓困貸款「最高10萬」 土地銀行開放申請日、必備文件一次看

【緯來新聞網】為協助經濟壓力較重的勞工，土地銀行依勞動部規劃辦理115年度「勞工保險被保險人紓困貸款（即勞保紓困貸款）」，並自今年12月15日起至明年1月2日受理申請。民眾可選擇線上、臨櫃或郵寄方式提出申請，線上系統將於當天上午8點啟用，臨櫃自上午9點開始受理。貸款上限為每人新台幣10萬元。

勞工紓困貸款「最高10萬」。（圖／土地銀行提供）

土地銀行說明，這項貸款年期為3年，頭6個月只需按月繳息，不必償還本金，自第7個月起則改為本息平均攤還。申請者需同時符合3項條件：勞保年資達15年以上、沒有未繳清的勞保費及滯納金，以及未曾借用勞保紓困貸款（或過去借款已全數還清）。

核准後，勞動部勞工保險局會在約7個營業日內完成撥款。土地銀行提醒，若民眾儘早提出申請，多數可在農曆年前收到貸款；此外，也能以手機進行身分確認、線上申請與簽約對保，大幅縮短辦理時間。

土地銀行自92年起承辦此項貸款，至今已邁入第23年。為提升服務效率，銀行持續強化數位流程。114年度勞保紓困貸款共受理10萬4712件、金額約104.58億元，其中超過99％為線上申請與自動撥款，顯示數位化服務已讓勞工更快速取得所需資金。

