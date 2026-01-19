勞工荷包大進補！勞動基金狂賺近兆元 新制勞退每人分紅飆破5萬

勞動部勞動基金運用局今日（1/2）公布最新績效，截至114年11月底，整體勞動基金規模達7兆6,951億元，累計收益數狂賺9,762億元，逼近兆元大關，收益率高達14.10％。其中，最受勞工關注的新制勞退基金表現亮眼，累計收益達6,511.7億元，平均每位勞工帳面可分配分紅金額已突破5萬元。

新制勞退獲利豐厚、舊制投報率破2成稱王

根據勞動基金運用局資料顯示，各大基金今年以來績效全面開紅盤，多呈雙位數成長。表現最亮眼的是舊制勞退基金，收益率高達20.07％，居所有基金之冠，前11月收益達1,833.8億元。

至於勞工最關心的新制勞退基金，規模已達5兆1,006億元，收益率為13.70％，累計收益金額6,511.7億元。若以目前新制勞退有效帳戶約1,292萬戶計算，平均每位勞工帳面可分配分紅金額來到5萬400元，較前一個月（114/10）的4萬3,259元大幅增加約7,000元。

此外，勞保基金表現也不遑多讓，規模為1兆2,943億元，收益率13.41％，累計收益數為1,373.6億元。若加計受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模已攀升至8兆4,190億元，總收益數達1兆541億元，收益率為14.04％。

114年前11月主要基金績效一覽表

基金名稱 規模 (億元) 運用收益數 (億元) 收益率 (%) 51,006.4 6,511.7 13.70% 10,585.0 1,833.8 20.07% 12,942.6 1,373.6 13.41% 76,950.8 9,762.3 14.10%

（資料來源/勞動基金運用局)

擺脫AI泡沫疑慮 11月單月進帳1168億

回顧11月市場走勢，勞動基金運用局指出，雖然月初受到美國政府停擺風波、AI類股評價過高疑慮及失業率居高等因素影響，市場情緒一度受到壓抑，台股也因高度連結全球科技產業鏈而同步承壓。

所幸，月底傳出烏俄戰爭停火協議將有實質進展，加上美國科技股止穩，帶動市場信心回升。在波動劇烈的環境下，勞動基金11月單月仍大賺1,168億元，展現極佳的韌性與穩健度。

勞動基金運用局分析，儘管短期面臨外部壓力，但台灣經濟基本面尚屬穩健，出口動能保持強勁。隨著不確定因素逐漸消化，台股跌幅收斂，基金運用局將持續關注市場動態，機動調整布局。

10年平均收益近8% 勞工退休金有「保證收益」

針對勞工朋友關心的退休保障，勞動基金運用局強調，基金投資首重安全性、流動性與收益性。透過股票、債券及另類資產的多元與國際化布局，有效分散風險。以長期成果來看，近10年（104～114/11）整體勞動基金平均收益率為7.91％，國保基金則為8.29％，績效相當穩健。

勞動基金運用局也特別補充，勞保老年給付採確定給付制，金額不受基金績效影響；而新制勞退個人專戶具有保證收益機制，勞動基金將秉持專業穩健投資，以提升基金長期投資效益，請勞工朋友放心。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／勞動部勞動基金運用局

