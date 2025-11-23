勞工街頭陳抗絕非常態 政府與企業要積極介入

10月15日因一名空服員抱病值勤，就醫後病逝，對於各航空公司不合理的請假和考核制度，空服員職業工會前往民航局抗議。攝影李智為

鐘志明／獨立記者、勞權部落客

近來台灣因供應鏈勞權議題所引發的爭議事件，已受到各方的矚目。

民進黨籍立法委員莊瑞雄先生，於2025年11月11日立法院質詢時指出，他認為這件事非同小可，不要小看，最壞的情況是，這麼大的企業營收少說直接掉5%，貨品卡在那邊2到3年，光是捷安特一家市值可能就蒸發新台幣30億元，影響整個供應鏈都被拖下去。

由上述莊委員的質詢內容可知，供應鏈勞權所衍生之問題，影響所及恐動搖國本。

無獨有偶，事件尚未落幕，日前又發生外籍移工街頭陳抗事件。國內知名醫療器材製造商泰博科技(4736)，遭到自家移工工會指控，長期以違反勞動人權方式對待移工，並涉打壓工會。而此一指控，又為台灣侵犯移工勞權，增添一筆負面紀錄。

我國自1992年起引進外籍移工填補勞力缺口，早已成不可逆的現實。近年來，更由於少子化與老年化的問題日趨嚴重，百工百業仰賴移工的程度也日益加深。因此，如何在人權與管理之間尋求平衡，已是迫在眉睫的議題。

企業社會責任不應淪為只呼口號

由於過於先進的立法思維，容易產生曲高和寡的現象，不易取得社會共識。寄望透過立法保障往往緩不濟急，且只能收亡羊補牢之效，更落後於社會現況。因此，勞動人權的維護，不應只繫於政府的立法保護之上，更多的責任應來自於企業的實務管理與永續政策上的自覺與自醒。

以下四點提醒企業：

首先，應認清符合政府規範只是「低標」，一個具備永續經營願景的企業，應有高於「平均」，甚至朝「高標」努力的高度與氣度；其次，人權觀念應植根於「以人為本」的積極思維，而非僅以符合規範的消極心態以對，否則企業的內部計畫，永遠趕不上外部的環境變化；再者，企業應以正向、健康的心態正視工會的存在，以溝通取代打壓，透過專業及專責窗口的設立，保持溝通管道的暢通，方能化誤解與衝突於無形；最後，以過去的慘痛案例顯示，改善勞權的成本，永遠低於商譽損失，就如同上述莊立委質詢所言。

呼籲企業經營階層必須深思，沒有勞工的血汗付出，何來企業的亮麗獲利，企業若能適時、主動與勞工分享勞動成果，勞資關係自然和諧，必然能夠開創勞資雙贏的局面。

政府施政責任不應常在研議階段

呼應行政院卓榮泰院長於2025年11月11日立法院答詢時所說，他認同人權是國際貿易的一張門票，沒有達到人權的要求，台灣連要進到國際社會都很困難，何況是在國際社會競爭。

勞權的核心在於不分本勞或外勞，每個勞工均應獲得資方的公平對待，免於強迫、剝削及打壓。攝影李智為

以下三點建議政府：

其一，經濟部應屏除過去循序漸進的消極作為，以指引方式鼓勵企業先自主遵循後立法的思維，對於當前情勢而言，已經緩不濟急，應儘快成立專案小積極以對。其二，勞動部應以更有效保護勞動人權的監理作為，協助遭受打壓之工會組織與勞工，免於遭受資方惡意報復之恐懼，並從重處份惡性打壓之違法行徑，藉以產生遏阻作用。其三，誠如卓院長所言，政府願意做全面性檢討，要求經濟部與勞動部就所有的勞動條件及勞動保障，進行全面檢討並提出指引，讓大家可以共同遵守。那就請政府拿出魄力及執行力，盡速讓「企業與人權國家行動計畫」政策上路與國際接軌。

建議政府相關部門尤其經濟部與勞動部，應確實執行與落實卓院長於答詢時所承諾之「企業與人權國家行動計畫第二期」，尤其是企業實施人權盡職調查，確實要求生產者及供應鏈相關廠商，必須符合國際勞動人權標準的要求，儘早與國際接軌。

以人為本，早已成為國際勞權的普世價值

勞權的核心在於不分本勞或外勞，每個勞工均應獲得資方的公平對待，免於強迫、剝削及打壓。當我們關注外籍移工的勞權問題的同時，本土勞工的權益亦不應被漠視。台灣資方打壓工會成員的新聞時有所聞，近年來工會陳抗訴求，有不少是工會成員遭受資方的不當侵擾，例如…

台灣身為全球價值供應鏈的一份子，維護勞權自然責無旁貸，豈能自絕於國際勞權潮流之外。故，政府更應強化實質面對於企業之支持，諸如協助企業降低與解決移工來源國，因原始制度缺陷所造成的隱含風險，以及在面臨國際接軌過程中，來自於國際品牌的低價轉嫁風險等等，這些都必須仰賴政府出面，透過國際談判管道協助企業解決，也是執政者責無旁貸，必須一肩扛起的重責大任。

有道是「當家方知鹽米貴，出門才曉路難行」，不論是哪一個政黨執政，台灣國際處境艱困是不爭的事實。既然執政就必須坦然且勇於面對，研擬因應對策，帶領企業邁向國際，才不負國人所託，否則何必要政黨輪替，不就是為了選賢與能嗎？呼籲政府相關部門，若是因行政怠惰而未能善盡國家保護勞動人權，那就必須要有為國家整體產業所面臨的衝擊與嚴重後果，負起政治責任的心理準備。

街頭陳抗活動絕非常態，也非員工所樂見，若非投訴無門，誰願拋頭露臉出此下策。政府應積極介入勞權爭議，並展現執法的決心與成效。而業者也必須在追求獲利的同時，也應兼顧勞權的維護。否則當台灣的勞權保障只剩街頭陳抗一途，屆時台灣的價值供應鏈地位，恐也早已危在旦夕。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



