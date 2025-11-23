勞工街頭陳抗絕非常態 政府與企業要積極介入
鐘志明／獨立記者、勞權部落客
近來台灣因供應鏈勞權議題所引發的爭議事件，已受到各方的矚目。
民進黨籍立法委員莊瑞雄先生，於2025年11月11日立法院質詢時指出，他認為這件事非同小可，不要小看，最壞的情況是，這麼大的企業營收少說直接掉5%，貨品卡在那邊2到3年，光是捷安特一家市值可能就蒸發新台幣30億元，影響整個供應鏈都被拖下去。
由上述莊委員的質詢內容可知，供應鏈勞權所衍生之問題，影響所及恐動搖國本。
無獨有偶，事件尚未落幕，日前又發生外籍移工街頭陳抗事件。國內知名醫療器材製造商泰博科技(4736)，遭到自家移工工會指控，長期以違反勞動人權方式對待移工，並涉打壓工會。而此一指控，又為台灣侵犯移工勞權，增添一筆負面紀錄。
我國自1992年起引進外籍移工填補勞力缺口，早已成不可逆的現實。近年來，更由於少子化與老年化的問題日趨嚴重，百工百業仰賴移工的程度也日益加深。因此，如何在人權與管理之間尋求平衡，已是迫在眉睫的議題。
企業社會責任不應淪為只呼口號
由於過於先進的立法思維，容易產生曲高和寡的現象，不易取得社會共識。寄望透過立法保障往往緩不濟急，且只能收亡羊補牢之效，更落後於社會現況。因此，勞動人權的維護，不應只繫於政府的立法保護之上，更多的責任應來自於企業的實務管理與永續政策上的自覺與自醒。
以下四點提醒企業：
首先，應認清符合政府規範只是「低標」，一個具備永續經營願景的企業，應有高於「平均」，甚至朝「高標」努力的高度與氣度；其次，人權觀念應植根於「以人為本」的積極思維，而非僅以符合規範的消極心態以對，否則企業的內部計畫，永遠趕不上外部的環境變化；再者，企業應以正向、健康的心態正視工會的存在，以溝通取代打壓，透過專業及專責窗口的設立，保持溝通管道的暢通，方能化誤解與衝突於無形；最後，以過去的慘痛案例顯示，改善勞權的成本，永遠低於商譽損失，就如同上述莊立委質詢所言。
呼籲企業經營階層必須深思，沒有勞工的血汗付出，何來企業的亮麗獲利，企業若能適時、主動與勞工分享勞動成果，勞資關係自然和諧，必然能夠開創勞資雙贏的局面。
政府施政責任不應常在研議階段
呼應行政院卓榮泰院長於2025年11月11日立法院答詢時所說，他認同人權是國際貿易的一張門票，沒有達到人權的要求，台灣連要進到國際社會都很困難，何況是在國際社會競爭。
以下三點建議政府：
其一，經濟部應屏除過去循序漸進的消極作為，以指引方式鼓勵企業先自主遵循後立法的思維，對於當前情勢而言，已經緩不濟急，應儘快成立專案小積極以對。其二，勞動部應以更有效保護勞動人權的監理作為，協助遭受打壓之工會組織與勞工，免於遭受資方惡意報復之恐懼，並從重處份惡性打壓之違法行徑，藉以產生遏阻作用。其三，誠如卓院長所言，政府願意做全面性檢討，要求經濟部與勞動部就所有的勞動條件及勞動保障，進行全面檢討並提出指引，讓大家可以共同遵守。那就請政府拿出魄力及執行力，盡速讓「企業與人權國家行動計畫」政策上路與國際接軌。
建議政府相關部門尤其經濟部與勞動部，應確實執行與落實卓院長於答詢時所承諾之「企業與人權國家行動計畫第二期」，尤其是企業實施人權盡職調查，確實要求生產者及供應鏈相關廠商，必須符合國際勞動人權標準的要求，儘早與國際接軌。
以人為本，早已成為國際勞權的普世價值
勞權的核心在於不分本勞或外勞，每個勞工均應獲得資方的公平對待，免於強迫、剝削及打壓。當我們關注外籍移工的勞權問題的同時，本土勞工的權益亦不應被漠視。台灣資方打壓工會成員的新聞時有所聞，近年來工會陳抗訴求，有不少是工會成員遭受資方的不當侵擾，例如…
台灣身為全球價值供應鏈的一份子，維護勞權自然責無旁貸，豈能自絕於國際勞權潮流之外。故，政府更應強化實質面對於企業之支持，諸如協助企業降低與解決移工來源國，因原始制度缺陷所造成的隱含風險，以及在面臨國際接軌過程中，來自於國際品牌的低價轉嫁風險等等，這些都必須仰賴政府出面，透過國際談判管道協助企業解決，也是執政者責無旁貸，必須一肩扛起的重責大任。
有道是「當家方知鹽米貴，出門才曉路難行」，不論是哪一個政黨執政，台灣國際處境艱困是不爭的事實。既然執政就必須坦然且勇於面對，研擬因應對策，帶領企業邁向國際，才不負國人所託，否則何必要政黨輪替，不就是為了選賢與能嗎？呼籲政府相關部門，若是因行政怠惰而未能善盡國家保護勞動人權，那就必須要有為國家整體產業所面臨的衝擊與嚴重後果，負起政治責任的心理準備。
街頭陳抗活動絕非常態，也非員工所樂見，若非投訴無門，誰願拋頭露臉出此下策。政府應積極介入勞權爭議，並展現執法的決心與成效。而業者也必須在追求獲利的同時，也應兼顧勞權的維護。否則當台灣的勞權保障只剩街頭陳抗一途，屆時台灣的價值供應鏈地位，恐也早已危在旦夕。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
一再調高最低工資薪不等於真加薪 商總示警：最終勞工與消費者恐雙輸
台灣勞工「年均工時」連4年上升！專家示警：「出勤主義」拖垮人生
制度冷血害空服員猝逝？ 勞動部證實「機上曾反映不適」 長榮正在釐清過程調查中
其他人也在看
被陸通緝沒在怕！沈伯洋現身國際法庭喊話台灣人：這是一個長期抗戰
沈伯洋此行是應「國際自由聯盟」（Liberal International）邀請出席會議，他指出，該組織集合來自近百個國家的政黨成員，民進黨亦為其中一員。他在臉書、Instagram與Threads上發布影片表示，身處海牙期間，除了參與討論，也希望透過外交管道讓世界更了解台灣與民主國家的立場...CTWANT ・ 1 天前
台灣獨步全球？公民連署「8小工時」改5小時
台灣勞工面臨工時過長問題，近期有民眾在公共政策參與平台發起連署，提議修改《勞基法》將每日工作時間從8小時縮減為5小時。該提案建議若雇主無法配合，可將剩餘3小時改為「健康加班費」工時，讓勞工自由選擇參加。這項創新提案引發各界討論，勞團雖表示尊重，但質疑在現有經濟條件下是否有足夠利潤基礎支持。根據2024年統計，台灣總工時位居全球第5、亞洲第2，高於日韓，顯示台灣勞工工時確實偏長。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
提案"週休3日"過關! 勞團建議政府補助企業試辦
財經中心／楊思敏、胡崇恩 台北報導去年，台灣勞工總工時2030個小時，比韓國日本都還要高，就有民眾在公共政策平台提案週休三日，連署已經過關，勞動部將在12/7前回應。勞團建議，參考西班牙政府做法，補助企業、試辦縮減工時。但經濟專家提醒，台灣與歐洲產業結構不同，以出口為導向國家，減少工時、經濟可能下滑。勞工辛苦工作，到了週末兩天，終於可以休息，最近公共政策平台上有人提案週休三日，提升工作生活平衡，連署已經過關，勞動部最晚必須在12/7回應。全國產業總工會理事長戴國榮：「西班牙政府拿出5000萬（歐元），鼓勵企業試辦週休三日，全部週休三日，事實上是不太可能，不是每個行業都適合，（製造業）有接受訂單，有淡旺季的因素，比如說服務業來講，就可能適合去推動試辦週休三日。」勞團建議政府比照歐洲，補助企業試辦，但專家有相反意見，認為內需和以出口產業為主的國家，週休三日影響經濟的程度不同。有民眾在公共政策平台上提案週休三日。（圖／公共政策網路參與平台）淡江大學經濟學系教授蔡明芳：「就大家的工作型態，產業型態不一樣，雖然它有可能會，使得你的生產活動，製造業的生產活動，可能會下降，但是它有沒有可能，讓你的內需服務業，會大幅的起來，如果沒有辦法，那你的經濟當然最終，就一定會往下滑。」專家點出另一風險，勞工週休三日，代表資方得聘更多的人，僱用成本提高，可能對於提升勞工權益的作為，更難讓步。專家指出，若週休三日製造業活動減少，要觀察是否能帶動內需市場。（圖／民視財經網）淡江大學經濟學系教授蔡明芳：「缺工情況有可能更為嚴重，或者在僱用這些勞動者上面，面對的成本當然就會更高，他會不會從所謂的全時僱用，變成所謂的部分工時，（要思考）對於整個，勞工的權益保障，或者是他們福利的提高，是不是帶來比較大的幫助。」去年台灣勞工總工時2030小時，在OECD國家中，只低於墨西哥、哥斯大黎加和新加坡，比日本1859個小時和韓國1636小時都高。如何在工作與生活達到平衡，找到更好解方，有待討論。原文出處：提案"週休3日"過關! 勞團建議政府補助企業試辦 更多民視新聞報導老闆快看！勞動部3大新規定 員工「事、病假」不得剋扣獎金台灣經濟前景看好！人均所得超日韓 賴清德：馬政府股市僅8000點年底還有機會放連假！攻略曝「請1天爽休4天」慶祝耶誕節民視財經網影音 ・ 17 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義
CTWANT調查，國民黨籍不少縣市長2026年屆滿不能再連任，像直轄市新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，還有新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠，而正被停職的宜蘭縣長林姿妙也將因兩屆任滿無法再選。其中，新北市、宜蘭縣、彰化縣...CTWANT ・ 1 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 16 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 11 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 22 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 17 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
堪比金馬獎婚宴起底！東裕集團第三代娶妻 關穎、邱淑貞成姻親
近日，台北寒舍艾美酒店舉行一場引發高度關注的豪華婚宴，現場星光熠熠、重金雲集。網友挖出新人家族背景後驚呼連連，新娘沈婷婷是邱淑貞的侄女，而新郎Justin則是關穎的表外甥。現場不僅星光雲集，兩大家族背後的財力也相當驚人，堪稱強強聯手。中時新聞網 ・ 10 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
解放軍已做好攻台準備？美國會報告驚曝：能在幾小時內實施封鎖
即時中心／高睿鴻報導隨著政經及軍事實力蒸蒸日上，中國武力犯台的野心，也越來越難以掩藏。據悉，美國國會近期收到來自「美國—中國經濟與安全審查委員會（USCC）」的2025年度報告，當中特別提到，中國已大幅強化「幾乎沒有預警的情況下，突然封鎖、侵入台灣」的能力；甚至還有美方、台方官員評估，解放軍有能力在「數小時內」就完成封鎖。民視 ・ 20 小時前
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光EBC東森新聞 ・ 14 小時前
4年新車突起火燃燒成廢鐵！駕駛下交流道「抖動冒煙」秒逃命
台北許姓男子與友人開車前往雲林出遊，沒想到行經國道一號虎尾交流道時，車輛竟在紅綠燈處突然起火！原本計畫去國軍罐頭工廠的2人，在發現引擎冒白煙時立即下車逃生，所幸及時避開火勢，才沒造成人員傷亡。消防隊到場僅花5分鐘就撲滅火勢，但這輛僅4年車齡的汽車已成廢鐵。車主強調平時有正常保養，起火原因仍有待釐清。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
影/高雄站後丟超大驚喜！TWICE正式官宣明年3月攻大巨蛋 門票12月初開賣
K-POP超級天團TWICE於 11 月 22、23 日連續兩天，以《TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》強勢攻佔高雄世運主場館。第二天的演唱會尾聲，她們更在大螢幕上正式官宣，明年 3 月將登上臺北大巨蛋開唱，門票則於12月初開賣！中天新聞網 ・ 8 小時前