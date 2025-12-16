勞工請假規則元旦上路 低薪勞工請1天病假最多扣多少錢？勞動部釋疑

勞動部公告修訂｢勞工請假規則」部分條文，將於2026年元旦實施。(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部公告修訂｢勞工請假規則」部分條文，將於2026年元旦實施。根據新制，員工1年內累積病假沒有超過10天，雇主不得對勞工作出不利處分；勞工請普通傷病假若要扣全勤獎金，須按請假日數依比例計算。由於對低薪勞工恐不利，勞動部根據解釋令說明，「貼近最低工資」的勞工，請病假1日最多只能扣「每日最低工資的半數」，亦即每日最多扣491元。

不少勞工關心，根據｢勞工請假規則」修法新制，勞工請病假，雇主僅得按請假日數比例扣發全勤獎金，但按比例扣發的基礎是如何計算？勞動部指出，修法的目的是希望在扣除全勤獎金的限度上，採取明確的「比例原則」，假設勞雇雙方約定每月正常工時工資為3萬3000元，其中3000元為全勤獎金，勞工於某個月請病假1天，其他工作日皆有出勤，明年起，該月全勤獎金不能3000元全扣，而只能扣除最多100元(3000元÷30天)。

不過，已有勞工擔心雇主會透過調整薪資結構，進一步降低「底薪」並拉高全勤獎金，藉此避免勞工多請病假，例如同樣是明年的最低工資2萬9500元，底薪卻由原本的2萬6500元加全勤奬金3000元，調整為底薪僅1萬4500元，全勤獎金提高至1萬5000元，若請病假1天，全勤獎金能否從扣100元(3000元÷30天)提高至扣500元(1萬5000元÷30天)？

對此，勞動部表示，勞工的工資項目若包括底薪+全勤奬金，且工資金額「貼近」每月最低工資，當月請病假未足月工作，請病假當月工資，不得低於「每月最低工資扣除因請假而未發的每日最低工資後的餘額」。這是過去勞動部為保障領取最低工資勞工權益所發布的解釋令，勞工請病假一天，雇主最多僅能扣除最低工資除以30日薪的半數，無論雇主的薪資結構如何調整，均不影響扣發的工資數額。

根據上述的案例，若勞工原本底薪2萬6,500元加全勤獎金3000元，請一天病假，最多只能扣(29500元÷30天)×1/2，也就是491元；當月月薪應為29009元(29009元-491元)。即使雇主調整為底薪1萬4500元、全勤奬金1萬5000元，因為勞工每月僅領取最低工資，當月請病假1天，最多還是只能扣最低工資除以30日薪的半數、491元，勞工當月工資29009元不會改變。

勞動部提醒，雇主如欲調整工資金額或工資項目，應與勞工協商合意後執行，不得片面不利變更。雇主對勞工請病假扣除全勤獎金的額度，若超過按請假天數比例計算，因未符《勞工請假規則》請病假期間內工資給付的最低標準，主管機關可依違反《勞動基準法》第43條規定，處新臺幣2萬元以上100萬元以下罰鍰。

