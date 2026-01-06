勞工請假規則新制度上路 請病假全勤獎金

【記者 謝雅情／南投 報導】為了讓勞工敢請病假，南投縣政府社會及勞動局表示，勞動部已修正《勞工請假規則》，於115年1月1日起施行，強化病假權益保障，新增「請病假禁止不利處分」及「明確請病假全勤獎金比例原則」，此次修正制度，能讓勞工在需要休養治療時更有保障，更能安心請病假，不用擔心雇主隨意給予不利處分，且全勤獎金不會因此全無。

面對現今如此競爭及忙碌的經濟環境，導致部分企業組織文化或管理制度，雇主可能不願讓勞工隨意請病假，即使勞工已身體不適、疲憊不堪，也不敢請病假，懼怕因此而受不利益考績處分且失去全勤獎金，請病假似乎已變成奢侈的福利，但現在政府已修正勞工請假規則，讓勞工能安心請病假。

一、請病假禁止不利處分：勞工1年內請普通傷病假未超過10日者，雇主不能因此而給予不利處分；即使病假超過10天，在進行相關人事考核時，雇主不能單以勞工請病假，而是要有合理的綜合考量。如果勞工因請普通傷病假而受不利處分，雇主對於該處分與請普通傷病假無關之事實，負有舉證責任。即使請病假超過10日，雇主於考核勞工表現時，仍應以工作能力、工作態度及實際績效等綜合因素評量，不得僅以請病假日數作為評斷依據。

二、明確請病假全勤獎金比例原則：為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，請病假扣發全勤獎金部分，以按請病假日數依比例計算為最低標準。例如全勤獎金3,000元，該月30天請1天病假只能扣100元（即3000元*1/30），還是能領到2,900元的全勤獎金。如果勞雇雙方另有更優惠的約定，即依照其更優惠的約定。

南投縣政府社會及勞動局林志忠局長表示，依據勞動基準法第43條規定，勞工因疾病或其他正當事由得請假，但過去勞工可能因雇主規範請病假衍生後續不利益，導致許多勞工生病不敢請假，勞工帶病上班，除造成個人健康損害外，工作場所其他勞動者也有遭病菌傳染的風險，甚至影響整個職場衛生及安全。希望藉由本次修法，締造勞方與資方雙贏的局面。

林局長更進一步提醒，依據勞動部公告，自115年1月1日起，每月最低工資為29,500元，每小時最低工資為196元，如果雇主因新請假制度上路而調整勞動契約工資結構，例如將全勤獎金調整併入其他報酬項目，或甚至取消全勤獎金等，除應與勞工協商並取得勞工同意後才可辦理外，也應該一併注意最低工資規定。 （圖／記者謝雅情翻攝）