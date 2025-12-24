勞工請假規則新制115年上路 強化病假權益保障、讓勞工安心請假

勞工局長林淑媛表示，人事考核，應以勞工的工作能力、工作表現、工作態度、實際績效做綜合考量。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】部分企業因管理制度或組織文化影響，仍存在勞工即使身體不適也不敢請病假、勉強抱病上班的情形。為進一步保障勞工病假權益，台中市政府勞工局表示，勞動部已修正《勞工請假規則》，並將於115年1月1日起正式施行，期盼透過制度調整，讓勞工在需要治療或休養時，能夠安心請病假，避免因擔心不利處分而影響健康。

勞工局說明，此次《勞工請假規則》修正，重點在於從多個面向加強病假權益保障，包括明確規定勞工一年內請病假未超過10日者，雇主不得對其為任何不利處分；雇主如因請病假扣除全勤獎金，相關作法應符合合理性及比例原則；考量勞工在舉證上的實際困難，當勞工釋明疑似因請病假遭受不利處分時，雇主即負有舉證責任；此外，雇主於考核勞工表現時，應以工作能力、工作態度及實際績效等綜合因素評量，不得僅以請病假日數作為評斷依據。

勞工局長林淑媛表示，基於勞資自治原則，全勤獎金的發放標準應明確訂定於工作規則、團體協約或勞動契約中，讓勞工清楚了解相關規定。雇主如因勞工請病假而扣除全勤獎金，應依實際請假天數合理扣減，不得對未滿整月請病假者即全數不予發給，以免造成勞工因擔心不利益而不敢請假，反而影響健康與工作安全。

林局長進一步提醒，若雇主因新制上路欲調整工資結構，例如取消全勤獎金或將其調整併入其他報酬項目，必須與勞工進行協商，並取得勞工同意後方可辦理。若雇主片面變更，導致勞工全勤獎金減少，進而涉及工資未全額給付的情形，依法可處新台幣2萬元以上、100萬元以下罰鍰。

為協助事業單位順利配合新制上路，並促進職場建立友善請假文化，勞工局表示，將於115年持續透過勞動法令宣導會及法令遵循訪視，加強向雇主說明病假新規定，鼓勵雇主在勞工身體不適需要休養或治療時，給予支持與理解，共同守護勞工健康權益。